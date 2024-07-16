إلهام الفضالة تكشف حقيقة مقاضاتها هيا الشعيبي

نفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة حقيقة إقامتها دعوى جديدة ضد مواطنتها الفنانة هيا الشعيبي، بعد تصريح الأخيرة بذلك، مشيرة إلا أن محاميتها الخاصة مريم البحر نفت ذلك.

وطالبت الفضالة خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على سناب شات، هيا الشعيبي بعدم الانشغال بها وبأفعالها، موضحة أنها ستتجاهلها تمام.

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وتابعت إلهام الفضالة: "حتى لو طلعتوا وسبيتوا عليّ يمكن ما أرفع قضية عليكم عندي حياتي دنيتي زوجي وعيالي وأسرتي وبيتي اللي إنتو تقولون إحنا كناري، الحمد لله والمنة على حياتي شيلوني من رأسكم مثل ما أنا ماحيتكم محي من رأسي، خلاص ماضي وطويته".

واستكملت الفنانة الكويتية حديثها قائلة: "أنا اليوم بكون ذئبة إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، راح أقعد لهم على الحوبة، بطنش بطنش بس لا أقسم بالله الحين ما رح طنش، سالفة بتصير كل 3 سنين، هذا تليفون قديم كان فيه جروب في 4 بنات مو فنانات يا اللي تقولون فنانات، عمر ما صار بيننا جروب فنانات يا فلانة عارفة نفسها، هذا الجروب جمعنا بفلانة المشهورة وسيدتين غير مشاهير".

وكشفت إلهام سر مجموعة عبر تطبيق واتساب تجمع بينها وبين 3 سيدات من بينهن هيا الشعيبي، موضحة أن تلك المحادثة لا تزال موجودة على هاتفها، وأن المحادثة شاهدة على النصائح التي كانوا يقدموها لها حول التزام الحدود والآداب، حتى لا تتضرر إذا ضاع جوالها.

جدير بالذكر أن الخلاف بين الفنانتين إلهام الفضالة وهيا الشعيبي يعود لقبل 3 سنوات، ودائما ما يحدث تراشق بالألسنة بينهن.