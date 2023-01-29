مصر.. ما حقيقة ضبط معمل يصنع مواد غذائية من "بودرة البلاط"؟

كشف مسؤول حكومي في مصر، حقيقة ضبط معمل ينتج موادَ غذائية من "بودرة البلاط"، في قضية أثارت جدلًا واسعًا في البلاد.

وتسبب ضبط مصنع يجهز مشروبات ومنتجات غذائية أخرى "مقلدة"، بمخاوف كبيرة لدى المواطنين، بعد الحديث عن استخدامه "بودرة السيراميك" في عملية التصنيع.

جاء ذلك بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا من داخل المصنع، يتحدث عن استخدام تلك المادة في صناعة المواد الغذائية.

وقال أحد المعلقين: "السوق كله مضروب، بودرة بلاط! وأنا أقول النسكافيه طعمها متغيّر ليه ..لا بقولك إيه، ما تعملش فيها متأثر، وإنك انضحك عليك، الطعم كان باين من زمان بقالنا 3 سنين وأكتر النسكافيه والكوفي ميكس".