مصر.. ما حقيقة ضبط معمل يصنع مواد غذائية من "بودرة البلاط"؟
كشف مسؤول حكومي في مصر، حقيقة ضبط معمل ينتج موادَ غذائية من "بودرة البلاط"، في قضية أثارت جدلًا واسعًا في البلاد.
وتسبب ضبط مصنع يجهز مشروبات ومنتجات غذائية أخرى "مقلدة"، بمخاوف كبيرة لدى المواطنين، بعد الحديث عن استخدامه "بودرة السيراميك" في عملية التصنيع.
جاء ذلك بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا من داخل المصنع، يتحدث عن استخدام تلك المادة في صناعة المواد الغذائية.
وقال أحد المعلقين: "السوق كله مضروب، بودرة بلاط! وأنا أقول النسكافيه طعمها متغيّر ليه ..لا بقولك إيه، ما تعملش فيها متأثر، وإنك انضحك عليك، الطعم كان باين من زمان بقالنا 3 سنين وأكتر النسكافيه والكوفي ميكس".
وأضاف آخر: "آخر فضائح الغش في مصر إنهم لقوا مصنعًا تحت بير السلم مكلف نفسه مياكن طباعة لتزوير أكياس منتجات شهيرة وطباعتها وتعبئتها ببودرة بلاط وأشياء أخرى لتشبه المنتج الأصلي، وطرحها في الأسواق".
وتابع ثالث: "نسكافيه 3*1، كوفي ميكس، فانيليا، بيكنج بودر تاج الملوك، أكياس بسبوسة وشاي العروسة، وبكميات مهولة، وواضح أنها مش أول إنتاجهم، للأسف، ونزلت منها كميات مهولة للمستهلك وخلوا الشعب يسف بودرة!".
ونشر آخر الفيديو معلقًا عليه: "اتفاجأتوا!! كل حاجة بقى طعمها ماسخ، داخل جسمك بودرة بلاط وأسمنت، خلي بالك من صحتك كويس، يا بخت إللي ماشافش الفيديو"، على حد قوله.
بدوره، كشف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين المصرية، عبد المنعم خليل، حقيقة تصنيع شركات عالمية ومحلية منتجات غذائية ومشروبات من "بودرة السيراميك".
وقال خليل، في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن "ما حدث هو ضبط أحد الأشخاص يبيع منتجات مقلدة لماركات شهيرة في محافظة القليوبية، والتوصل إلى أنه يجري تصنيعها وتغليفها في مصنع غير مرخص بمحافظة الغربية".
وأشار إلى أن "المخالفات على المصنع، هو أنه دون ترخيص، وعدم وجود اشتراطات صحية، وأنه قد يستخدم مواد في التصنيع غير مطابقة للمواصفات القياسية، والذي يدخل تحت بند الغش التجاري، بالإضافة إلى تقليد العلامات التجارية".
وأوضح: "مسألة تحديد مدى صلاحية المنتجات التي ضبطت في المصنع المذكور للاستخدام الآدمي من عدمه، ستكون من خلال نتيجة التحاليل التي تجريها المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، وذلك بعد أن جرى سحب العينات، اليوم، وإرسالها إليها".
وأكد خليل، أنه "ليس صحيحًا ما يُتداول بأن المنتجات المضبوطة مصنعة من (بودرة السيراميك) إطلاقًا".
وأضاف المسؤول الحكومي أن "بودرة السيراميك أو البلاط كما يطلق عليها لا تذوب في المياه، ولا تصلح للاستخدام في تصنيع تلك المنتجات بأي شكل من الأشكال".
وأشار إلى أنه "قد تكون المواد المستخدمة في تصنيع المنتجات المضبوطة من شاي ونسكافيه وغير ذلك، النسب فيها مطابقة أو غير مطابقة للمواصفات، وهذا ما سيثبت من خلال التحاليل وليس الفحص الظاهري".
ولفت إلى أنه "لا يجوز لشخص ما أن يجزم بصلاحية سلعة مهما كانت بالعين المجردة، إلّا بعد التحليل في المعامل المركزية (سموم وكيماوي وبيانات وغيرها)".