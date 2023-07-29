إندونيسيا توقف 3 مسؤولين متورطين في تهريب أشخاص لبيع كِلاهم

أوقفت السلطات الإندونيسية ثلاثة مسؤولين بإدارة الهجرة في جزيرة بالي، وذلك في إطار تحقيق بشأن عصابة نقلت عشرات الأشخاص إلى كمبوديا لبيع إحدى كليتيهم، حسب قول الشرطة، اليوم السبت.

وكانت الشرطة الإندونيسية قد أوقفت الأسبوع الماضي 12 شخصًا، بينهم شرطي ومسؤول في إدارة الهجرة عرف عنه "ب أ.هـ"، متورطين في هذه القضية.

ويشتبه في أن المسؤولين الثلاثة الذين أوقفوا تعاونوا مع "ب أ.هـ" للسماح لهؤلاء الضحايا بمغادرة بالي إلى كمبوديا دون الاضطرار إلى الخضوع لضوابط الهجرة الصارمة.