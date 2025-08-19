ممثلة مصرية تستغيث وتطلب الإقامة في دار رعاية الفنانين بشكل عاجل

وجهت الممثلة المصرية أمل أبو رجيلة، في مشهد يعكس حجم المعاناة التي قد يُكابدها الفنانون خلف أضواء الشهرة، نداء استغاثة مؤثرًا إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ناشدته فيه التدخل العاجل لنقلها إلى دار رعاية الفنانين التابعة للنقابة.

وجاءت مناشدتها بعد أن ألمّت بها وعكة صحية شديدة أعجزتها عن تحمّل نفقات العلاج ومواجهة أعباء المرض بمفردها.

وكشفت الفنانة المصرية، في مناشدتها عبر الصحافة المحلية، عن معاناة مريرة مع قصور في القلب وصعوبة حادّة في التنفس، فضلًا عن أزمات صحية أخرى تُثقل كاهلها يومًا بعد يوم، في ظل غياب الدعم الأسري أو وجود من يعينها في محنتها القاسية.

كما طالبت أمل أبو رجيلة نقيب المهن التمثيلية بضرورة إيوائها في دار رعاية الفنانين، حيث تجد الرعاية الصحية والإنسانية اللائقة، لكي تحظى ببيئة تحفظ لها كرامتها في هذا الظرف العصيب، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أنها تمكث حاليًا في منزلها وحيدة، لا يرافقها أحد، تواجه بمفردها ظروفًا مرضية ونفسية ومادية قاسية، مما دفعها إلى التوسّل بطلب المساعدة العاجلة من النقابة أو التحرّك الفوري لحل أزمتها التي تزداد تفاقمًا يومًا بعد يوم، على حد قولها.

وقد أثارت استغاثتها تعاطفًا واسعًا في الأوساط الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات متزايدة للنقابة بالتحرّك العاجل تقديرًا لتاريخها الفني، وإنقاذًا لها من براثن الوحدة والمرض، لا سيما أنه من المرتقب أن تتدخل نقابة المهن التمثيلية بشأن هذا الطلب الإنساني، في خطوة قد تُعيد تسليط الضوء على أوضاع عدد من الفنانين الذين تقاعدوا عن العمل ويواجهون مصائر مؤلمة بعد سنوات من العطاء الفني.