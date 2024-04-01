يافا.. مدينة تاريخية ربطت فلسطين بالعالم (فيديو إرم)

تُعد مدينة يافا أو "عروس البحر" كما يُسميها أهل فلسطين، من أهم المدن وأقدمها، وقد أسسها الكنعانيون في الألف الرابع قبل الميلاد، وربطت فلسطين بالعالم تجارياً، قبل السيطرة الإسرائيلية عليها إبان أحداث النكبة، التي وقعت عام 1948.

وتقع المدينة التاريخية الأجمل فلسطينياً على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وهي اليوم ضمن بلدية تل أبيب الإسرائيلية، واحتلت لفترة طويلة مكانة هامة بين المدن الفلسطينية الكبرى من حيث المساحة وعدد السكان والموقع الإستراتيجي.