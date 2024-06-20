كيم يهدي بوتين زوجاً من كلاب الصيد "بونجسان"

أهدى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ضيفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلبي صيد من سلالة بونجسان المحلية. بحسب وكالة "رويترز".

وبونجسان هي سلالة من كلاب الصيد موطنها الأصلي في منطقة في شمالي كوريا الشمالية.

وفي مقطع بثه التلفزيون المركزي الكوري الرسمي، اليوم الخميس، ظهر كيم وبوتين وهما ينظران إلى الكلبين، اللذين كانا مربوطين بسياج مغطى بالورود.

وأظهر الزعيمان اهتماما مشتركا تجاه الحيوانات؛ إذ أطعم كيم أحد الأحصنة قطعا من الجزر، فيما ربّت بوتين على رأسه، كما تبادلا قيادة سيارة ليموزين روسية الصنع من طراز أوروس، أمس الأربعاء.