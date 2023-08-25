"سفاح الجيزة".. عمل درامي يحاكي أحداثًا حقيقية

ويكون لهذا المجرم مسيرة حافلة من الإجرام والنصب والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل بطرق متسلسلة وبكل دهاء وعنف وقسوة.

ولفت بطل الفيلم الفنان أحمد فهمي إلى أن "بعض جوانب القصة مقتبسة من أحداث حقيقية، وأن المسلسل بتفاصيله المتعددة يأخذ طابعا دراميا".

وبين أن المسلسل استغرق أكثر من سنتين لتحضيره ليخرج إلى المشاهد بأفضل صورة، ورغم أن المسلسل عبارة عن 8 حلقات فقط إلا أنه وصف بالعمل "الضخم".

وقال: "العمل جديد بلا شك على الشارع العربي، وتطلب دور السفاح دراسات كثيرة حول الجانب النفسي والسلوكي له".

من جهة أخرى، قالت الممثلة ركين سعد إن العمل أسرها منذ قراءته للمرة الأولى، ووصفته أنه مليء بالمفاجآت المشوقة والفريدة.

وقالت إن مشاعر التعاطف تمكنت منها تجاه الدور والشخصية التي تؤديها في المسلسل، معبرة عن إعجابها بفكرة المسلسل بشكل عام كونها غير مألوفة ومليئة بالغموض.