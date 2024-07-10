تونسي يلقى مصرعه على يد سارقه في باريس



لقي شاب تونسي مصرعه في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن انقضّ عليه لصّ بسكين، موجهًا إليه عدة طعنات بالصدر أدت إلى وفاته فورًا، وذلك بعد أن حاول منعه من سرقة هاتفه المحمول.

وفي التفاصيل، كشفت وسائل إعلام محلية تفاصيل الواقعة التي حدثت قبل يومين، إذ أكدت أن المجني عليه هو شاب تونسي يدعى "طارق" في العقد الثالث من عمره، يعيش في باريس للعمل، كان يحتسي قهوته بأحد المقاهي بالعاصمة الفرنسية، ليتفاجأ بشخص يحاول سرقة هاتفه المحمول الذي كان موضوعًا على الطاولة بجواره.

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ودافع الشاب عن هاتفه، ورفض تركه لـ"اللص"، لتنشب مشاجرة بينهما بدأت بمشادة كلامية، وانتهت بتشابك بالأيدي قبل أن يتدخل المتواجدون في المقهى، ويفصلون بينهما، إلا أن ذلك أغضب اللص الذي يحمل الجنسية الفرنسية، الذي عدّ التونسي دخيلًا على بلاده، ليقرر الانتقام.

وتفاجأ "طارق" باللص يعود إليه بعد دقائق وبيده "سكين"، وباغته بعدة طعنات بمنطقة الصدر، وفرّ هاربًا، ليسقط الشاب التونسي على الأرض غارقًا في دمائه.

ونُقِل الشاب المصاب إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة قبل الوصول، وأشار الأطباء إلى أنه توفي نتيجة نزيف حاد بالصدر.