مزاد علني يطرح عملاً فنياً للروبوت الفنان "آي-دا"

أعلنت دار "سوذبيز" للمزادات عن تنظيم مزاد علني في نوفمبر لطرح عمل فني أنجزه الروبوت الفنان "آي-دا"، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويُعتبر هذا الحدث الأول من نوعه في عالم الفنون.

ويتضمن المزاد لوحة تصور عالم الرياضيات الإنجليزي آلان تورينغ، أحد مؤسسي الحوسبة الحديثة، وهي جزء من المعرض الذي يحمل عنوان "تقاطع الفن والتكنولوجيا"، والذي سيقام من 31 أكتوبر إلى 7 نوفمبر.

وتُقدّر قيمة اللوحة، المعنونة A.I. God "إله الذكاء الاصطناعي"، بين 100 ألف و150 ألف جنيه إسترليني (130 ألف إلى 195 ألف دولار)، وفقاً لمصممي الروبوت.

ويُعتبر "آي-دا" من الروبوتات الأكثر تقدماً في العالم، حيث يتميز بوجه يشبه الإنسان وشعر مستعار بني، بالإضافة إلى أذرع إلكترونية.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، تم تصميم الروبوت العام 2019 بقيادة إيدان ميلر، مؤسس "آي-دا روبوت ستوديو"، بالتعاون مع متخصصين في الذكاء الاصطناعي من جامعتي أكسفورد وبرمنغهام، ويحمل الروبوت اسم "آي-دا" تكريماً لآدا لوفليس، أول مبرمجة في التاريخ.

أخبار ذات علاقة من بينها كمبيوتر "Apple1".. بيع أجهزة أبل نادرة في مزاد علني

ويستطيع "آي-دا" الحركة والتعبير بشكل مستقل، ويستخدم الكاميرات في عينيه ويديه لإنشاء لوحات ومنحوتات.

وصرّح "آي-دا" قائلاً "من خلال أعمالي لآلان تورينغ، أحيي ذكرى إنجازاته ومساهماته في تطوير الحوسبة والذكاء الاصطناعي".

وسبق أن عُرضت أعمال "آي-دا" في معارض مرموقة، بما في ذلك بينالي البندقية ومتحف التصميم في لندن، وكذلك في أهرامات الجيزة بمصر والأمم المتحدة. كما ألقى "آي-دا" خطاباً أمام مجلس اللوردات في عام 2022.

وتشمل المزادات القادمة بيع أعمال أخرى تثير تساؤلات حول دور الذكاء الاصطناعي وتعريف الإبداع الفني.