أعلن مسجد باريس عدم إقامة صلاة الظهر ليوم الأحد 14 حزيران/ يوليو الجاري، وإغلاق أبوابه بسبب توقف الشعلة الأولمبية في المسجد خلال رحلتها عبر العاصمة الفرنسية.

وقال مسجد باريس الكبير في بيان له نشره عبر موقعه الرسمي إنه "بسبب هذا الحدث الاستثنائي والفريد من نوعه في تاريخ المؤسسة، والأبعاد الأمنية المصاحبة له، سيضطر مسجد باريس إلى إغلاق أبوابه بين الساعة 12 ظهرًا والساعة 5 مساء يوم الأحد".

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وأضاف: "لذلك لن نتمكن من إقامة صلاة الظهر وندعو المصلين للذهاب إلى المساجد المحيطة.. ونشكرهم على تفهمهم ونعتذر عن الصعوبة التي سببناها".

وكانت قد وصلت الشعلة الأولمبية إلى الأراضي الفرنسية وسط إجراءات أمنية مشددة، قبل 79 يومًا من حفل افتتاح ألعاب باريس 2024، ما يشكل رصاصة البدء لحدث رياضي صيفي يأمل الرئيس إيمانويل ماكرون في أن يسلط الضوء على روعة بلاده.

ومن مرسيليا، ستستمر الشعلة في رحلة مدتها 11 أسبوعًا ستشهد عبورها عبر فرنسا وزيارة الأراضي الفرنسية فيما وراء البحار في منطقة البحر الكاريبي بالإضافة إلى المحيطين الهندي والهادي.

وبدلاً من حفل الافتتاح التقليدي الذي يقام في الملعب، خططت فرنسا لإقامة عرض نهري أنيق على طول نهر السين بطول 6كم، وينتهي عند سفح برج إيفل.