تمكنت السلطات الأردنية من كشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية، بلا رأس، في منطقة " سلحوب" في محافظة جرش أمس الأول.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فريق التحقيق المشكّل من إدارة البحث الجنائي، والمختبر الجنائي، أنهى تحقيقاته بعد أنْ تمكّن من تحديد هوية الضحية، وتحديد الجاني، والقبض عليه وإحالته للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى.

وأوضح المتحدث أنّه بإجراء الفحوصات المخبرية والفنية على العينات الملتقطة من الجثمان، تمكّن المختبر الجنائي من تحديد هوية الجثة، ومن ثم حصر الاشتباه بأحد أصدقاء الضحية.

وبالتحقيق معه اعترف أنه نتيجةً وجود خلافات بينه وبين الضحية، قام بطعنه أثناء وجودهما داخل منزله، ثم قام بعد ذلك بتقطيع الجثة إلى عدّة أجزاء وألقى أحدها في منطقة "سلحوب"، والأجزاء الأخرى في مواقع أخرى.

وأضاف المتحدث الإعلامي أنّه عثر على أجزاء أخرى من الجثة داخل منزل الجاني، وما زال البحث جاريًا عن بقية أجزاء الجثة.

وجرت إحالة الجاني للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى الذي تولّى التحقيق في القضية، وقرر توقيفه 15 يومًا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بتهمة القتل العمد.

وكانت فرق الطوارئ تلقت، مساء الاثنين، اتصالاً يفيد بوجود جثة تم التمثيل بها وتقطيعها، حيث أكد شهود عيان أن الجثمان تعرض لتشويه وتمثيل على نحو قاسٍ ومؤلمٍ.