"الاحتيال الإلكتروني" أبرزها.. تزايد ملحوظ بمعدلات وقوع الجرائم في إسبانيا

أظهر تقرير صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية الجمعة الماضي، تزايد معدلات الجريمة في إسبانيا خلال عام 2023 ، وفقًا لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.

وبحسب التقرير، شهدت الجرائم الجنائية المسجلة في إسبانيا حتى الربع الثالث من العام الحالي والبالغ عددها 1,826,911 جريمة، نموًّا بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن عمليات الاحتيال الإلكتروني تشكل الجزء الأكبر من الزيادة، إذ جرى تسجيل 304,819 عملية في الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

بينما تمثل جرائم الاتجار بالمخدرات المسجلة في هذه الفترة، والبالغ عددها 15,750 جريمة، زيادة قدرها 8.9%.