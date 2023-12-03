"الاحتيال الإلكتروني" أبرزها.. تزايد ملحوظ بمعدلات وقوع الجرائم في إسبانيا
أظهر تقرير صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية الجمعة الماضي، تزايد معدلات الجريمة في إسبانيا خلال عام 2023 ، وفقًا لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.
وبحسب التقرير، شهدت الجرائم الجنائية المسجلة في إسبانيا حتى الربع الثالث من العام الحالي والبالغ عددها 1,826,911 جريمة، نموًّا بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن عمليات الاحتيال الإلكتروني تشكل الجزء الأكبر من الزيادة، إذ جرى تسجيل 304,819 عملية في الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
بينما تمثل جرائم الاتجار بالمخدرات المسجلة في هذه الفترة، والبالغ عددها 15,750 جريمة، زيادة قدرها 8.9%.
ولفت التقرير إلى عدد الجرائم الجنائية المدرجة في فئة "الجرائم التقليدية"، والتي بلغت في هذه الأشهر التسعة الأولى من العام 1,489,660 جريمة.
وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فإن "الجريمة التقليدية"، التي تمثل 81.5% من إجمالي الجرائم، ارتفعت بمقدار 1.9 نقطة مئوية.
وفيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، والتي تشمل 18.5% من الجرائم الجنائية المسجلة، فقد نمت بنسبة 21.5%.
المصدر: صحيفة "20Minutos" الإسبانية