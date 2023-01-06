عاصفة في كاليفورنيا تقطع الكهرباء عن آلاف المنازل والأسوأ قادم

تسببت الأمطارالغزيرة والرياح المدمرة في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل والمتاجر في شمال ولاية كاليفورنيا، اليوم الجمعة، فيما تستعد المنطقة لموجة أخرى من الطقس السيئ في وقت لاحق من اليوم تستمر خلال مطلع الأسبوع.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة يصل منسوبها إلى 15 سنتيمترا، ويُحتمل أن تتسبب في سيول وانهيارات أرضية.