إندونيسيا.. محاكمة أمريكي بتهمة بيع مقاطع إباحية عبر الإنترنت

بدأت، اليوم الأربعاء، في إندونيسيا محاكمة مواطن أمريكي متهم بإساءة استخدام تأشيرته السياحية من خلال إنتاج وبيع مقاطع فيديو إباحية عبر الإنترنت، وفق الوكالة الألمانية "د ب أ".

وجرت المحاكمة في المحكمة الجزئية لجنوب جاكرتا خلف أبواب مغلقة. وينص قانون الإجراءات الجنائية في إندونيسيا على أن للقضاة سلطة منع حضور الجمهور جلسات المحاكمة إذا كانت القضية تتعلق بمواد إباحية.

وكان مسؤولو إنفاذ قوانين الهجرة قد ألقوا القبض على تايلور كيربي وايتمور، البالغ من العمر 39 عاما، في 25 مارس / آذار، أثناء استعداده للسفر من بالي إلى ماليزيا.

وقال يولدي يوسمان، القائم بأعمال المدير العام لإدارة الهجرة، إن فريقا للرقابة الإلكترونية عثر على منشورات ترويجية لمحتوى إباحي، يتطلب دفع رسوم للوصول إليه، يظهر فيه وايتمور مع نساء محليات.

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وقال المدعي أندي جيفري أردين، بعد جلسة الاستماع، إن "المتهم انتهك قانون المواد الإباحية وقانون الهجرة في إندونيسيا"، ورفض الإدلاء بتفاصيل إضافية.

ويواجه وايتمور عقوبة السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى 500 مليون روبية (30540 دولارًا) في حال إدانته.