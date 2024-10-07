كندة علوش تفجر مفاجأة "غير سارة" حول إصابتها بالسرطان

فجَّرت الفنانة كندة علوش مفاجأة غير سارة حول إصابتها بمرض السرطان، مشيرة إلى أن التعافي من تلك المحنة لم يتم حتى الآن بشكل نهائي.

وأضافت في لقاء مع برنامج "كلام نواعم" المذاع على mbc أنها لا تزال تعيش تبعات المرض وتتابع تفاصيله إلى أن يحدث الشفاء الكامل.

وقالت: "لم أكمل مرحلة العلاج بالكامل بعد، وأتمنى من الله أن يظل معي في هذه الرحلة".

وكشفت عن رد فعلها بعد أن علمت بإصابة والدتها بسرطان الثدي، بعد مدة قصيرة من اكتشاف إصابتها هي الأخرى بالمرض ذاته، قائلة: "كانت صدمتي عند معرفتي بمرض والدتي أكبر من صدمتي عند اكتشاف مرضي، صدفة غريبة أن يحدث ذلك في شهر واحد فقط".

وأكدت الفنانة السورية أن تجربتها مع المرض غيّرت رؤيتها للحياة، قائلة "لقد غيَّرت التجربة منظوري بالكامل. الحياة تأخذنا بعيدًا وتلهينا بسرعتها الاستهلاكية؛ ما يجعلنا نفقد جوهرنا".

وأوضحت أنه ربما جعلتها هذه التجربة تقترب أكثر من جوهرها الحقيقي، فأصبحت ترى جوهر الأمور ولا تعلق كثيرًا على السطحيات، كما تعلمت تقدير الأشخاص الذين يحبون ويعطون بصدق، وأصبحت قادرة على تقييم أولوياتها في الحياة.

ولفتت إلى أن أكبر مخاوفها بعد اكتشاف إصابتها بسرطان الثدي كان يتعلق بتأثير ذلك على أطفالها. وقالت "لم أفكر في الموت قط. كلما شعرت أن أفكاري تأخذني إلى أماكن مظلمة أو مخيفة، كنت أسعى للعودة إلى نفسي. خوفي وهوسي الأكبر كان دائمًا متعلقًا بأولادي".

وتحدثت كندة علوش خلال اللقاء عن اللحظات الأولى بعد اكتشاف إصابتها بالسرطان، قائلة "كان زوجي عمرو أول من عرف بالخبر. في تلك اللحظة، شعرت بطمأنينة وسكينة ورضا من الله، وهي نعمة سأظل أشكرها حتى آخر يوم في حياتي. لم أتعامل مع الوضع كفاجعة، بل كظرف عابر".

وذكرت أنها قررت الكشف عن مرضها بعدما تأكدت من قدرتها على إرسال رسالة إيجابية لجمهورها، موضحة أنه عندما أعلنت عن مرضها، كانت في لحظة قوية كفاية لتمنح الناس الأمل والقوة. كانت حريصة على الحديث عن الموضوع بإيجابية وسعادة، حتى لا يشعر من هم في وضعها بالقلق.

ووجهت كندة علوش رسالة مؤثرة لمحاربات السرطان، مشددة على أهمية مواجهة المرض بإيجابية، قائلة "أريد أن أقول لكل أم وامرأة تواجه هذا التحدي، أنتِ قوية. الله منحك قوة لا يمكن أن تتخيليها. إذا استطعت قبول الموقف بإيجابية وحب ورضا، فستتمكنين من تخطيه دون خوف".

وأضافت"احرصي على طرد الأفكار السلبية من ذهنك، وإن شاء الله ستستفيدين من هذه التجربة."

وكانت كندة علوش كشفت قبل أشهر قليلة عن مرضها خلال استضافتها في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناتها على يوتيوب، حيث تحدثت عن تفاصيل إصابتها بمرض السرطان ورحلة علاجها.