محمد عبدالرحمن: "ماما وبابا" يُحاكي النظرة النمطية لتبادل الأدوار الزوجية

يخوض الفنان الكوميدي المصري محمد عبد الرحمن، الشهير بلقب "توتا"، تجربة سينمائية جديدة في بطولة مشتركة مع الفنانة ياسمين رئيس، في الفيلم الكوميدي الفانتازي "ماما وبابا"، الذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا الموقفية، عبر محاكاة لتبادل الأدوار الحياتية بين زوجين، بعد حادث مفاجئ يقلب حياتهما رأسًا على عقب، فتتوالى المواقف الساخرة الناتجة عن هذا التبدل غير المتوقع.

خوف وقلق

وفي تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أشار محمد عبد الرحمن إلى أن فكرة الفيلم الغريبة والمغايرة لما هو معتاد أثارت داخله مشاعر متباينة، ما بين الخوف والقلق من خوض مغامرة غير مألوفة، إلى التفكير الجاد في كيفية تقديم الفكرة بأسلوب لا يخل بسياقها.

وأضاف أن هذه الحالة الشعورية المركبة دفعته إلى قبول التحدي الفني، خاصةً أن طبيعة المشاعر التي استشعرها منذ عرض العمل عليه كانت دافعًا قويًا له للمضي قدمًا في تنفيذ المشروع.

أخبار ذات علاقة محمد عبد الرحمن يرد على انتقادات مسلسل "بريستيج"

كوميديا وترسيخ

وفي إطار الحديث عن التحول التمثيلي الذي يخوضه خلال الفيلم، ذكر عبد الرحمن موقفًا كوميديًا نابعًا من عمق تقمص الشخصية التمثيلية، وأثرها على الواقع، وقال إنه في أثناء التصوير، وتأثره العميق بالشخصية التي يجسد فيها دور الأم بعد التبادل مع زوجته، وجد نفسه ذات مرة يستخدم تاء التأنيث عن غير قصد لأكثر من مرة في أثناء حديثه مع أحد أصدقائه في محادثة عبر تطبيق "واتس آب"، ما أثار موجة من الضحك المتبادل، وأظهر مدى اندماجه مع الدور إلى حد الانعكاس في الحياة اليومية، على حد قوله.

وأشار إلى أن الفيلم يُسلّط الضوء على واقع الحياة الزوجية، وينتقد بشكل غير مباشر النظرة النمطية التي يحملها كل طرف تجاه دور الآخر، مؤكدًا أن العمل يرسخ لفكرة أن الأدوار الزوجية ليست في حالة تنافس، بل تكامل لا غنى عنه، وفق تعبيره.

تحضيرات وتشابه الفكرة

وتحدث نجم الكوميديا الشهير بـ "توتا" عن التحضيرات المكثفة التي جمعته بالفنانة ياسمين رئيس قبل بدء التصوير، مؤكدًا أن الجلسات الثنائية بينهما لعبت دورًا كبيرًا في تبادل وفهم المشاعر الرجالية والنسائية بشكل عكسي، مما ساعد كليهما على التعمق في الأدوار، وتقديمها بصورة واقعية تُقنع المشاهد بتجربة التبادل الحياتي التي يطرحها الفيلم.

أخبار ذات علاقة رامز جلال يعاقب محمد عبد الرحمن.. ويثير غضبه (فيديو)

بسؤاله عن رؤيته لتشابه فكرة الفيلم مع أعمال سينمائية أخرى سابقة؟ أجاب قائلًا: "إنه لا مانع من إعادة تقديم الفكرة العامة بقوالب فنية جديدة"، مشددًا على أن أسلوب التناول هو الفيصل، مؤكدًا أن فيلم "ماما وبابا" ينطلق من فرضية "ماذا لو؟"، وهي قاعدة فنية مستخدمة في عدة أعمال، لكنها دائمًا ما تُعاد بصيغ مختلفة، ويكمن التميز في الطرح لا الفكرة وحدها، على حد تعبيره.

جزء ثانِ ومشروعات فنية جديدة

وفي سياق منفصل، تطرق عبد الرحمن إلى الحديث عن إمكانية تقديم جزء ثانٍ من المسلسل الكوميدي "جمجوم وبم بم"، مؤكدًا أن القرار النهائي يعود إلى الشركة المنتجة، لا سيما أنه أعرب عن استعداده الكامل للمشاركة في جزء جديد، نظرًا لحبه الشديد للعمل وارتباطه بنجاحاته الكبيرة بين الجمهور.

كما كشف عن أنه يعكف حاليًا على قراءة عدد من النصوص السينمائية، بهدف انتقاء ما يناسبه منها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مشروع درامي جديد لم يُحسم أمره بعد، دون الإفصاح عما إذا كان سيُعرض خارج الموسم الدرامي المعتاد أو خلال رمضان 2026.

رسالتا دعم لـ أنغام وشيرين عبد الوهاب

واختتم محمد عبد الرحمن تصريحاته برسالتي دعم وجههما إلى الفنانتين أنغام وشيرين عبد الوهاب، وقال لأنغام: "الحمد لله على السلامة، نورتي بلدك وجمهورك"، فيما ناشد شيرين عبد الوهاب بالتراجع عن فكرة الاعتزال، التي صرحت بها مؤخرًا، قائلًا: "أرجو ألا تعتزل شيرين، هي فقط بحاجة إلى الجلوس مع نفسها ولو لساعة واحدة فقط".