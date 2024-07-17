أسفرت عمليات البحث والإنقاذ، عن إنقاذ تسعة من أفراد طاقم الناقلة "بريستيج فالكون" التي انقلبت قبالة ساحل عُمان يوم الاثنين، فيما انتُشلت جثة أحد أفراد الطاقم.

وقال مركز الأمن البحري العُماني الأربعاء، إن عمليات البحث والإنقاذ أدت بنجاح إلى إنقاذ تسعة من أفراد طاقم ناقلة النفط التي انقلبت قبالة ساحل عُمان، مضيفًا أن فرق الإنقاذ عثرت على جثة أحد أفراد الطاقم، بحسب وكالة "رويترز".

بدورهم، قال مسؤولون حكوميون وبحريون من الهند التي تساعد على عمليات البحث والإنقاذ إنه جرى انتشال تسعة على الأقل من بين 16 شخصًا شكلوا طاقم ناقلة نفط كانت ترفع علم جزر القمر انقلبت قبالة سلطنة عمان يوم الاثنين.

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وكانت ناقلة المنتجات النفطية "‬‬بريستيج فالكون‭‭"‬‬ التي يبلغ طولها 117 مترًا، متجهة إلى ميناء عدن اليمني وعلى متنها طاقم من 13 هنديًا وثلاثة سريلانكيين عندما انقلبت قبالة عُمان.

وقال متحدث باسم البحرية الهندية الأربعاء، إن "فرقًا هندية وعمانية تجري عمليات البحث والإنقاذ في ظروف جوية صعبة وسط أمواج عاتية ورياح قوية".

وذكر مسؤولون حكوميون من الهند أن البحث عن أفراد الطاقم المتبقين متواصل في المنطقة.