دشنت السينما السورية مرحلة تاريخية جديدة، من بوابة السعودية، التي شهدت دور العرض فيها، الخميس، بدء أول عرض سينمائي سوري على المستوى التجاري في المملكة.

واقتحمت السينما السورية، للمرة الأولى في تاريخها، السوق السعودية تجارياً، بفيلم "أيام الرصاص" من بطولة وإخراج الممثل أيمن زيدان، وهو من إنتاج "المؤسسة العامة للسينما" في سوريا.

ويقدم الفيلم "أجواء معاصرة عن المجتمع السوري في ظل منعكسات الحرب على الناس، وطبيعة العلاقات التي تولدت تحت تأثيراتها"، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتدور فكرة الفيلم حول رجل أمن متقاعد يعود إلى الحياة المدنية ليدرك أنه خسر قيمته، ويبدأ رحلة السعي للبحث عن استعادة تلك القيمة من جديد.

وذكرت "مؤسسة السينما" السورية أن "أيام الرصاص" يُعرض في المملكة بالتعاون مع مؤسسة "رواد ميديا" السعودية، بهدف تسويق السينما السورية هناك وتعريف الجمهور السعودي بالسينما السورية.

وأوضحت "مؤسسة السينما"، في بيان لها، أنه "سوف يتم لاحقاً تقديم فيلم (الطريق) في عروض صالات سينما ومنصات، وفيلم (رحلة يوسف) ضمن صالات السينما".

ويعدّ "أيام الرصاص" الفيلم الثالث للممثل والمخرج السوري أيمن زيدان على منصة الإخراج، بعد فيلميه "أمينة" و"غيوم داكنة"، وفق "سانا".