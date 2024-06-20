بعد تصدر "الترند".. محمود العسيلي يوضح حقيقة ضربه لمغني مهرجانات (فيديو)
كشف الفنان المصري محمود العسيلي حقيقة اعتدائه على مواطنه مغني المهرجانات مسلم، وإحداث إصابات بالغة في رأسه، مبينًا أن فيديو الشجار كان دعاية لأغنية تجمع بينهما.
وتصدر الفنانان "الترند" خلال الأيام الماضية بعد نشر الأخير فيديو يُظهر تعرضه للاعتداء والضرب من العسيلي.
ونشر محمود العسيلي فيديو يجمعه بـمسلم عبر حسابه الشخصي على "انستغرام"، تحدثا من خلاله عن الإعلان الترويجي الذي قاما به، إذ قالا: " كنا بنهزر ومفيش حاجه بينا.. ودي أغنية اسمها لا أبالي انتظرونا".
ويظهر في الفيديو المثير للجدل، الفنانان المصريان وهما يفتعلان شجارًا، بينما يعتدي العسيلي على مسلم بالضرب، قبل أن يحاول الأصدقاء التفريق بينهما.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، عقب تصدر اسمي المطربين محركات البحث.
وفي المشاجرة، يقول مسلم: "والله العظيم هقول لحمدي بدر، أنت بتقل مني قُدام خطيبتي؟"، ليرد العسيلي عليه: "أنت متأخر عليا كل ده، هستناك 15 سنة يعني؟".