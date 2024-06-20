بعد تصدر "الترند".. محمود العسيلي يوضح حقيقة ضربه لمغني مهرجانات (فيديو)

كشف الفنان المصري محمود العسيلي حقيقة اعتدائه على مواطنه مغني المهرجانات مسلم، وإحداث إصابات بالغة في رأسه، مبينًا أن فيديو الشجار كان دعاية لأغنية تجمع بينهما.

وتصدر الفنانان "الترند" خلال الأيام الماضية بعد نشر الأخير فيديو يُظهر تعرضه للاعتداء والضرب من العسيلي.

ونشر محمود العسيلي فيديو يجمعه بـمسلم عبر حسابه الشخصي على "انستغرام"، تحدثا من خلاله عن الإعلان الترويجي الذي قاما به، إذ قالا: " كنا بنهزر ومفيش حاجه بينا.. ودي أغنية اسمها لا أبالي انتظرونا".