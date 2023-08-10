تحدي "تيك توك" يربك لندن بعد اشتباك الشبان مع الشرطة

وألقت شرطة لندن القبض على عدة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جرائم بما في ذلك الاعتداء على ضابط شرطة، وذهابهم للسرقة وخرق أمر التفريق في منطقة أكسفورد للتسوق.

وتُظهر لقطات من مقطع فيديو ضباطًا يطاردون شبانًا خارج متجر مايكروسوفت بأكسفورد، بينما تصارع الشرطة بعض الشبان وتقيّد أيديهم.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية