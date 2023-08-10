تحدي "تيك توك" يربك لندن بعد اشتباك الشبان مع الشرطة
شهد شارع أكسفورد في وسط لندن، اشتباكات بين الشرطة وشبان بعد محاولتهم نهب متاجر استجابةً لحملة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يأتي ذلك بعد دعوة للتحدي عبر تطبيق "تيك توك" لاقتحام متاجر شركة "JD Sports" وسرقتها.
ونشرت الشرطة عناصرها لتأمين شارع أكسفورد بعد دعوات بين المراهقين للنزول إلى أكثر المناطق ازدحامًا بالسياح والناس في لندن لنهب المتاجر؛ ما أثار حالة من الرعب بين المتسوقين.
وألقت شرطة لندن القبض على عدة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جرائم بما في ذلك الاعتداء على ضابط شرطة، وذهابهم للسرقة وخرق أمر التفريق في منطقة أكسفورد للتسوق.
وتُظهر لقطات من مقطع فيديو ضباطًا يطاردون شبانًا خارج متجر مايكروسوفت بأكسفورد، بينما تصارع الشرطة بعض الشبان وتقيّد أيديهم.
المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية