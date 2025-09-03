ورد الخال تنتقد تفاخر المشاهير بمظاهر حياتهم الفاخرة

أثارت الفنانة اللبنانية ورد الخال حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات صريحة وشفافة وجهت فيها انتقادًا لبعض المظاهر السائدة بين المشاهير، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.

مظاهر فاخرة وقت المجاعة

وفي حديث خاص لـ"إرم نيوز"، عبّرت ورد عن استيائها من استعراض بعض الفنانين لمظاهر حياتهم اليومية الفاخرة، في وقت يشهد فيه العالم مآسي إنسانية متصاعدة، خصوصا في غزة.

وعدت ورد إقبال بعض المشاهير إلى نشر صور الوجبات الفاخرة والأزياء الرفيعة عبر حساباتهم وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "سلوك غير مسؤول"، لا يراعي حجم المعاناة التي يعيشها أهل غزة تحت الحصار والجوع والدمار، وفق تعبيرها.

تحولات خطيرة في مفاهيم الفن

وأضافت الخال أنها لا تنتقد الفنانين الذين يُقبلون على الإعلانات أو الترويج لمنتجات تجارية عبر صفحاتهم، بل تُشير تحديدًا إلى من يتجاهلون السياق الإنساني الراهن، ويُظهرون قدرًا من اللامبالاة المرفوضة أخلاقيًا وفنيًا، بشكل لا يتوازى مع الواقع من حولنا، على حد قولها.

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى ما وصفته بـ التحولات الخطيرة في مفهوم الفن، إذ ترى أن التركيز بات منصبًا على الاستعراض الإعلامي وعلى منصات التواصل بشكل سطحي، بدلًا من تقديم فنٍّ يحمل مضمونًا ورسالة تلامس وجدان الناس.

كما شدّدت على أن الفن، من وجهة نظرها، يجب أن يكون في قلب القضايا الإنسانية، لا أن يُستغل كوسيلة للظهور والشهرة فقط.

عودة الدراما اللبنانية

وفي سياق منفصل، عبّرت ورد الخال عن أملها في أن تستعيد الدراما اللبنانية حضورها القوي عن طريق زيادة الإنتاجات التي تتيح الفرصة لكل المواهب، على غرار فترات سابقة شهدت طفرة فنية حقيقية انعكست إيجابًا على الساحة اللبنانية.

عرض درامي قيد الدراسة

وكشفت ورد عن وجود عرض درامي جديد بين يديها، لكن لم يُحسم أمره بعد، مؤكدة أنها لم توقّع عقوده رسميًا حتى الآن، لذا لا تستطع الحديث عنه.

وأوضحت أن العمل لا ينتمي إلى موسم دراما رمضان 2026، بل ينتمي إلى الأعمال الدرامية التي ستُعرض لاحقًا عقب الموسم الدرامي المقبل في رمضان.

الدراما السورية

وعن إمكانية مشاركتها في الأعمال السورية، قالت ورد إنها لا تمانع إطلاقًا الحضور في الدراما السورية أو أي إنتاج عربي مشترك، مؤكدة أن النص والدور هما ما يحددان قرارها في قبول أي عمل.

وختمت الفنانة ورد الخال حديثها بالإشارة إلى شوقها للدراما المصرية، متمنية أن تجد دورًا يناسبها للعودة إلى الشاشة المصرية بعد تجربتين ناجحتين في السابق.