السعودية.. مرصد تمير يعلن رؤية هلال شهر ذي الحجة

أعلن مرصد تمير في السعودية، مساء اليوم الأحد، رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1444، ليكون يوم غد الإثنين أول أيام شهر ذي الحجة، وعليه فإن يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو هو يوم وقفة عرفة، والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبتحديد بداية شهر ذي الحجة، يتحدد موعد وقفة عرفة، وهي "يوم الحج الأكبر" حيث يصعد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات ليؤدوا ركن الفريضة الأعظم.

ودعت المحكمة العليا في السعودية مساء يوم الجمعة، المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ.