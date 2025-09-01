خلطت الخبز بالسم.. إحالة "قاتلة الأطفال الستة" إلى محاكمة عاجلة

في تطور لافت لقضية أثارت صدمة لدى الرأي العام بمصر، قررت النيابة العامة بمحافظة المنيا، جنوب البلاد، إحالة "قاتلة أطفال زوجها الستة" ووالدهم إلى جلسة عاجلة بمحكمة الجنايات المختصة.

وقالت النيابة العامة، إنها أقامت الدليل على المتهمة؛ ما أسفرت عنه التحقيقات وأقوال الشهود، حيث تبيَّن إقدامها على جريمتها كيدًا بوالدة الأطفال "الزوجة الأولى"، بعد أن أعادها الزوج إلى عصمته.

وأضاف البيان أن المتهمة استغلت اعتيادها على إعداد الخبز بمسكنها وإرساله إلى الأطفال، وتحصلت على مبيد حشري سام "الكلورفينابير"، حيث مزجته بقطعة خبز وقدَّمتها لأحد الأطفال في مسكنها، فتدهورت حالته الصحية فأيقنت فاعلية السم.

وبعد أربعة أيام، أعدت عددًا من أرغفة الخبز وخلطتها بالمبيد ذاته، ثم أرسلتها إلى المجني عليهم فأودت بحياتهم جميعًا، بينما نجت والدة الأطفال لإحجامها عن تناوله.

وأكدت تحريات الشرطة ملابسات الجريمة، كما رصدت كاميرات المراقبة اثنين من الأطفال حال حمل أحدهما الخبز المسموم من منزل المتهمة إلى مسكنهم.

كما أثبتت معاينة النيابة العامة لمسكن المتهمة برفقة خبراء الطب الشرعي، ونتيجة الفحص المعملي للعينات، وجود آثار المبيد السام في بقايا الخبز وأدوات الطهي، وهو ما توافق مع تقارير الصفة التشريحية التي بينت أن الوفاة نتجت عما أحدثته تلك المادة السمية من انهيار التنظيم الحراري للجسم وفشل الأجهزة الحيوية.

وذكر بيان النيابة العامة أن المتهمة أقرت في استجوابها بتفصيلات ارتكابها الواقعة، وأجرت محاكاة تصويرية للجريمة.