"أوبيريغ" سترة روسية جديدة تقاوم نيران الأسلحة الرشاشة (فيديو)

نشرت مؤسسة "روستيخ" الروسية مقطع فيديو يظهر الاختبارات التي أجرتها على سترة "أوبيريغ" المدرعة الجديدة، وقدرتها على مقاومة نيران الأسلحة الرشاشة.

ويظهر في المقطع كيف قام الخبير بإطلاق النار على السترة من رشاش "B32" من مسافة مترين تقريبًا، وبعد نزع الدرع من السترة تبين أن الرصاصة لم تخترقه، وأن الدرع قادر على حماية الجنود من أعيرة الرشاشات المتوسطة بشكل ممتاز.

وللتأكد أكثر من موثوقية السترة وقدرات درعها على حماية الجنود، قام الخبراء أيضًا بتعريضها لإطلاق نار إضافي، إذ أطلقت عليها 7 رصاصات من بندقية AK الرشاشة من عيار (5.45x39)، ولم تخترق أي رصاصة درع السترة.

وكانت مؤسسة "روستيخ" قد أشارت في وقت سابق إلى أن سترة "أوبيريغ" الجديدة تتمتع بفئة حماية "Br4+"، ويمكنها حماية الجنود من رصاصات مختلف أنواع البنادق والرشاشات الروسية والأجنبية، بما في ذلك البنادق من عيار 223 و308، ورشاشات "B32".

كما أن وزنها الإجمالي لا يتجاوز 8.5 كلغ، ما يجعلها أخف بكثير من السترات الواقية الأخرى التي توفر حماية من نفس الفئة.

أظهرت التجارب التي أجريت على "أوبيريغ" الجديدة أن السترة تحقق توازنًا ممتازًا يجمع بين الوزن الخفيف والحماية العالية، ما يوفر للجنود قدرة أكبر على المناورة والبقاء على قيد الحياة حتى عند التعرض لنيران الأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة.