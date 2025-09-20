وعكة صحية تجبر الفنان محمد لطفي على مغادرة مهرجان بورسعيد

تعرض الفنان المصري محمد لطفي، لوعكة صحية مفاجئة خلال مشاركته في فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي في دورته الأولى، المُقامة في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر/أيلول الجاري.

وحسب مصادر إعلامية حاضرة فعاليات المهرجان، فقد تم استدعاء طبيب لفحص حالته في مقر إقامته داخل أحد فنادق بورسعيد، قبل أن يُغادر المهرجان متوجهًا إلى العاصمة القاهرة لاستكمال الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للاطمئنان على وضعه الصحي.

أخبار ذات علاقة محمد لطفي يكشف سبب خلافه مع محمد شاهين في "رامز جاب من الآخر"

وكان لطفي من أوائل الفنانين الحاضرين لحفل افتتاح المهرجان الذي انطلق، الخميس الماضي، حيث سجل ظهوره على السجادة الحمراء وشارك في اليوم الأول من الفعاليات، إلا أن حالته الصحية حالت دون استكماله البرنامج، ليُغادر مدينة بورسعيد، صباح اليوم السبت، ما أثار قلق الحضور وزملائه من الوسطين الفني والثقافي.

وتباينت الأنباء حول طبيعة الوعكة الصحية التي ألمت به، في ظل غياب تفاصيل دقيقة بشأن وضعه الصحي، ما زاد من حالة الترقب والاهتمام عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

يُشار إلى أن مهرجان بورسعيد السينمائي يُقام في دورته الأولى خلال الفترة من 18 حتى 22 سبتمبر/أيلول الجاري، ويهدف إلى تسليط الضوء على السينما في دول العالم القديم، إلى جانب إبراز القيمة التاريخية والفنية لمحافظة بورسعيد.

وقد شهد المهرجان حضور عدد كبير من الفنانين، من بينهم الفنانة التونسية درة زروق، التي تم تكريمها في حفل الافتتاح وأهدت التكريم إلى الشعب الفلسطيني، إلى جانب كل من صبري فواز، وعمرو عبد الجليل، ومنى هلا، وآخرين من نجوم الفن في العالم العربي.