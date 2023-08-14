علماء: يمكن استخدام الذباب الأسود في صناعة البلاستيك القابل للتحلل

كشفت دراسة علمية حديثة وفقا لصحيفة "الغارديان" أن الكيتين، وهو بوليمر قائم على السكر؛ مكون رئيسي للذباب ويقوي القشرة أو الهيكل الخارجي للحشرات والقشريات، يمكن استخدامه لانتاج البلاستيك القابل للتحلل.

ووجد معدو الدراسة التي نشرت خلال الاجتماع لأعضاء الجمعية الكيميائية الأمريكية (ACS)، أن مسحوق الكيتين من مصادر الذباب أنقى من مسحوق القشريات، كما أن الحصول على مادة الكيتين من الذباب يمكن أن يجنب المصنعين أي مخاوف بشأن بعض أنواع الحساسية من المأكولات البحرية.

ومن منتجات الذباب، ابتكر الفريق مادة من هيدروجيل، وهي مزيج من المواد الصلبة القابلة للاختراق والمواد النفاذ الصلبة، يمكنه امتصاص الماء بمقدار 47 مرة في دقيقة واحدة فقط.

يمكن استخدام هذا المنتج في الأراضي الزراعية لتجميع مياه الفيضانات ثم إطلاق الرطوبة ببطء أثناء فترات الجفاف.

ويأمل العلماء أن يتمكنوا قريبًا من إنتاج مواد بلاستيكية حيوية من الذباب، مثل البولي كربونات أو البولي يوريثان ، والتي مصدرها مواد البتروكيماويات، وسوف تساهم هذه المواد البلاستيكية من التخفيف من مشكلة التلوث البلاستيكي.

صحيفة الغارديان