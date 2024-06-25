مصدر يكشف تفاصيل "البيت الملعون".. أول بطولة لهدى حسين بعد قرار المنع

يرتقب الجمهور العربي عرض مسلسل "البيت الملعون" قريبا على منصة "شاهد" التابعة لمجموعة MBC من بطولة الكويتية هدى حسين واللبناني باسم مغنية وبطولة مشتركة بين ممثلين من لبنان والكويت، حيث يعد هذا العمل هو الأول الذي تُطل به النجمة الكويتية على جمهورها بعد قرار منع عرض أعمالها الفنية في الكويت نتيجة ما سببه مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" من أزمات تصدرت الساحة الفنية لأسابيع واعتباره عملا مسيئا للمجتمع الكويتي ومنع بعض ممثليه من خارج الكويت من دخول الأراضي الكويتية.

علم "إرم نيوز" من مصادره الخاصة في الكويت أن أزمة منع عرض أعمال الفنانة هدى حسين في الكويت قد انتهت وديًا بعد التعهد بعدم المُشاركة بأي أعمال تمس المجتمع الكويتي بسوء من قريب أو بعيد من خلال تعهدات مكتوبة منها ومن قِبل الكثير من الممثلين الكويتيين لدى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، وقد صاحب القرار عدم قيام أي ممثل كويتي بالتصوير خارج الأراضي الكويتية إلا بعد الحصول على موافقة المجلس ومراجعة الأعمال الفنية التي يُشارك بها ممثلو الكويت قبل تنفيذها وعرضها.

ويوضح مصدر لبناني مُقرب من الجهة الإنتاجية لـ"إرم نيوز" التفاصيل حول مسلسل "البيت الملعون"، حيث إنه إنتاج لبناني للمنتج جمال سنان صاحب شركة "إيجل فيلمز" التي تولت إنتاج العمل في شراكة تمثيلية هي الأولى بين ممثلين لبنانيين وكويتيين.

وأكد المصدر اللبناني أن العمل مُخطط له تسويقه عربيا من الأساس، دون التفكير بعرضه في لبنان أو الكويت بعيدا عن قضية الممثلة هدى حسين وبعض الممثلين الكويتيين بخصوص منع عرض أعمالهم الفنية في الكويت، وأشار المصدر إلى أن العمل من البداية قد تم بيعه لمنصة "شاهد" من أجل عرضه وتسويقه عربيا بعيدا عن التفكير بعرضه محليا بأي من الدولتين.

هذا وكشف المصدر لنا بعض التفاصيل الخاصة عن المسلسل والتجربة بشكل عام، إذ تم الانتهاء من تصوير العمل بالكامل منذ شهرين ومن ثم دخول العمل مراحل التنفيذ الأخيرة الخاصة بالمكساج والألوان والمونتاج، حيث انتهت كافة مراحل العمل منذ أيام قليلة وجارِ جدولة العمل للعرض على منصة "شاهد" خلال موسم الصيف الجاري.

تدور أحداث المسلسل خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي من خلال قصة حب تجمع بين بطلي العمل باسم مغنية وهدى حسين، حيث هناك حدث في العمل يقلب الأحداث رأسا على عقب، نوه المصدر إلى أنها قد تكون جريمة قتل تحول أحداث المسلسل إلى مشاهد تشويقية ورعب من أجل كشف وحل لغز جريمة القتل التي تحدث خلال أحداث المسلسل المكون من 10 حلقات.

والجدير بالذكر أن مسلسل "البيت الملعون" من بطولة هدى حسين، باسم مغنية، جاسم النبهان، فادي أبي سمرا، ريم أحمد، خالد أمين، أحمد إيراج، قحطان القحطاني، فرح الصراف وناصر عباس ونخبة من الممثلين من لبنان والكويت، والعمل من تأليف نجاة حسين شقيقة الممثلة هدى حسين وإخراج المصري محمد جمعة، وتم تصوير جميع مشاهد المسلسل في لبنان.