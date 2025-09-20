"سخرية وتراشق".. اشتعال الأزمة بين سما المصري وياسمين الخطيب

اشتعلت مرة أخرى أزمة التراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات بين الفنانة سما المصري، المستمرة في إثارة الجدل بعد إعلان اعتزالها وارتداء الحجاب، وبين الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب.

واندلعت الخلافات للمرة الأولى على خلفية اتهام ياسمين لسما باستغلال الاعتزال لـ"أغراض دعائية"، فيما تتهمها الأخيرة بـ"تعمد الهجوم عليها رغبة في ركوب الترند وتصدر المشهد"، على حد تعبيرها.

أخبار ذات علاقة ياسمين الخطيب تكشف حقيقة عرض عمل بمبلغ ضخم على سما المصري

وعادت المصري لتطلق على الخطيب لقبا ساخرا هو "المذيعة أم منديل"، في إشارة لظهورها في حفل خاص بمسابقة ملكات الجمال أخيرا وهي تضع مناديل على منطقة الصدر في فستانها الذي تعرضت بسببه لانتقادات واسعة واتُهمت بتعمد الظهور بإطلالة جريئة بهدف لفت الأنظار، بحسب نشطاء.

وظهرت سما في الفيديو وهي تقلد ياسمين الخطيب بوضع مناديل حول رقبتها، معلقة بسخرية: "أنا هحط المنديل عشان بدلدق على نفسي.. أنا سعيدة أوي إن سما المصري اتحجبت، لكن سما جرى لها حاجة؟".

ولم يتأخر رد ياسمين، فقد ردت عبر برنامجها "مساء الياسمين" المذاع على قناة "الشمس" وكشفت عما اعتبرته "تحايلًا على الجمهور"، مؤكدة أنها "شعرت بالخديعة بعدما ظنت أن سما تابت بالفعل، لتكتشف أنها ما زالت تسعى للعودة للأضواء لكن هذه المرة بغطاء للرأس".

أخبار ذات علاقة سما المصري تهاجم منتقدي إطلالتها بالحجاب (فيديو)

وقالت ياسمين إن "تصوير الزيارات للأماكن المقدسة لم يعد دليلا على التدين، وإنما أصبح وسيلة للظهور والانتشار، والدعاء لا يصح أن يصبح وسيلة لركوب الترند"، وفق تصريحاتها.

وأضافت "فلتفعلوا ما يحلو لكم لتحقيق الشهرة والانتشار، لكن بعيدا عن استغلال الحجاب".