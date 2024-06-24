وفاة قاتل ألاسكا المتسلسل في ظروف غامضة
توفي القاتل المتسلسل جوشوا وايد، الذي اعترف بقتل 5 أشخاص في ولاية ألاسكا الأمريكية بين عامي 1994 و2007، في السجن.
وأشار بيان صادر عن إدارة الإصلاح في إنديانا، إلى أن وايد توفي في الـ14 من يونيو عن 44 عامًا في سجن الولاية بمدينة ميشيغان.
وقال المتحدث باسم إدارة الإصلاح إنه تم العثور على ويد مغشيًّا عليه في زنزانته، ورغم إجراءات الانقاذ، أعلن المسعفون عن وفاته".
وأضاف المتحدث، أن سبب الوفاة غير واضح حتى الساعة، حيث سيتم تشريح لجثة وايد.
وذكرت وسائل الإعلام العامة في ألاسكا في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه رغم إدانة وايد بتهم حكومية وفدرالية في الولاية، فإنه تم نقله إلى سجن إنديانا في عام 2014 بعد قبول صفقة مع المدعين العامين على مستوى الولاية والمدعين الفدراليين.
وأكد بيان صحفي صدر في يونيو 2014 من مكتب التحقيقات الفدرالي، أن وايد اعترف بقتل ديلا براون عام 2000 عندما كان في الـ20 من عمره، بعد أن ضربها بحجركبير على رأسها.
وفي عام 2007، اختطف وايد وقتل ميندي شلوس، الممرضة الممارسة وجارته بعد تعذيبها.
ووفقًا لمكتب التحقيقات الفدرالي، أخبر وايد المحققين لاحقًا أنه قتل أيضًا رجلين في عامي 1994 و1999، بالإضافة إلى رجل آخر في الليلة التي قتل فيها براون عام 2000.