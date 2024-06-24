وفاة قاتل ألاسكا المتسلسل في ظروف غامضة

توفي القاتل المتسلسل جوشوا وايد، الذي اعترف بقتل 5 أشخاص في ولاية ألاسكا الأمريكية بين عامي 1994 و2007، في السجن.

وأشار بيان صادر عن إدارة الإصلاح في إنديانا، إلى أن وايد توفي في الـ14 من يونيو عن 44 عامًا في سجن الولاية بمدينة ميشيغان.

وقال المتحدث باسم إدارة الإصلاح إنه تم العثور على ويد مغشيًّا عليه في زنزانته، ورغم إجراءات الانقاذ، أعلن المسعفون عن وفاته".

وأضاف المتحدث، أن سبب الوفاة غير واضح حتى الساعة، حيث سيتم تشريح لجثة وايد.