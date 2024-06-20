في حادث مأساوي.. غرق 3 أشقاء عراقيين في "شط العرب"

انتشلت فرق الإنقاذ في مدينة البصرة العراقية، جثث 3 أطفال أشقاء غرقوا، مساء الأربعاء، بمنطقة "شط العرب"، في حادث مأساوي.

وقال منتصر عبدالرزاق مدير الشرطة النهرية في البصرة لـ"إرم نيوز" إن "المديرية تلقت بلاغاً بغرق 3 أطفال أشقاء تتراوح أعمارهم بين (12-16) عاماً كانوا يسبحون في شط العرب وتحت جسر خالد تحديداً".

وأضاف أن "شهود العيان أكدوا أن اثنين من الأشقاء غرقوا بعد محاولتهم إنقاذ شقيقهم الصغير دون جدوى".

وأشار إلى أن "قوات البحرية هرعت لمكان الحادثة وبدأ الغواصون البحث عن الجثث واستغرقوا ساعات قليلة قبل ان يتتشلوها".

ويعدّ "شط العرب" نقطة التقاء نهريْ دجلة والفرات في مدينة البصرة، وهو من أكبر المواقع النهرية الواسعة والعميقة التي دائماً مايتم التحذير من السباحة فيها، خاصة خلال الصيف.