تصدر الفنان المصري علاء عوض، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة؛ بسبب تصريحاته عن سوء حظه في الحياة والمفارقات الغريبة التي تعرض لها.

وكشف نجل الكوميديان الراحل محمد عوض وعم الفنانة الشابة جميلة عوض أنه تعرض لأعمال سفلية من صنع والدة زوجته؛ لأنها لم تكن ترغب في أن يتزوج ابنتها، مشيرا إلى أنه تزوج 4 مرات في مدة قياسية، لكنه قرر عدم الإنجاب، ويعتبر الكلاب أبناءه، وينفق عليها 70% من دخله.

وقال علاء عوض، في تصريحات لبرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز: أنا حظي كان وحش في الجواز، والزوجة الأولى المغنية مها خليل والدتها كانت رافضة والأب مكروه، وبقيت أنا مكروه عند الأم إني اتجوزت بنتها غصب عنها، وبقت تعمل أعمال سفلية، وأنا اتكسرت في أول حب، واتجوزت الثانية والثالثة والرابعة في 3 سنين".

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وأضاف "أنا عندي 5 بنات اللي هما بنات أخواتي، وكان عندي فرص كتير أخلف، واخترت إني مخلفش، واخترت أني أربي كلاباً، هي حياتي كلها، وبصرف عليها 70% من فلوسي".

يشار إلى أن علاء عوض من مواليد 1960، واشتهر بدور "شنكل ابن شناكل" الذي قدمه مع أحمد زكي في فيلم "مستر كاراتيه" 1993، كما شارك بالتمثيل في العديد من الأدوار المساعدة في أفلام "حدوتة مصرية" و"الاحتياط واجب" و"حالة تلبس" و"المولد".