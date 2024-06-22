لقاء مؤثر يجمع قطيع إبل بمالكه يخطف الأنظار في السعودية (فيديو)

خطف مقطع فيديو، يظهر لقاءً يجمع قطيع إبل مع مالكه في السعودية، الأضواء في مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة الخليج العربي التي تشتهر فيها تربية الإبل، بعدما جسد وفاء وألفة الحيوانات للإنسان.

ونشر مشعل المرواني، وهو هاوٍ لتربية الإبل مثل كثير من سكان البوادي في السعودية، مقطع فيديو للقائه بإبله بعد أن غاب عنها خارج المملكة، حيث أقبلت عليه من بعيد عندما ناداها، لتبدأ عناقه في مشهد مؤثر.

وتم تناقل الفيديو على نطاق واسع بين المدونين السعوديين وفي دول خليجية وعربية أخرى، وسط سيل من عبارات الإعجاب على علاقة الإبل بمالكها وراعيها، بينما قال البعض إن اللقاء جاء بعد سنوات من الفراق.