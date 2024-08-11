تقدم السيناريست المصري نادر سيف الدين ببلاغ رسمي ضد المنتج أحمد السبكي والكاتب إبراهيم عيسى، والمخرج ماندو العدل يتهمهما خلاله بالاستيلاء والتعدي على حقوق ملكيته الفكرية بفيلم "الملحد".

وقال سيف الدين في بلاغه: "قمت بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر لـ أحمد السبكي عن نفسه وبصفته ممثلًا قانونيًا لشركة السبكي للإنتاج الفني قيد برقم 21576 بتاريخ 30 يوليو الماضي بمحضرين بالدقي، والمعلن في مواجهة النيابة العامة نظرًا لرفضه الاستلام".

ولفت أن "ذلك كان لوقف عرض فيلم الملحد المقرر 14 آب/أغسطس الجاري، وذلك بعد أن تم الاستيلاء والتعدي الصارخ على حقوق ملكيتي الفكرية لاسم الفيلم وفكرته".

وبيّن سيف الدين أن "سيناريو فيلم الملحد في الأساس مسجل رقابيًا باسمي كمؤلف برقم رخصة سيناريو: 38 بتاريخ 21 فبراير 2013، والتي تم تجديدها بناءً على طلبي بتاريخ 20 أكتوبر 2013 بالرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة".

وأكد أنه "تقدم بشكوتين على النحو التالي: الأولى كانت للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة والتي قيدت برقم وارد 354 بتاريخ 31 يوليو الماضي، والثانية كانت لنقابة المهن السينمائية قيدت برقم وارد 916 بتاريخ اليوم 1 أغسطس 2024 وذلك ضد كل من أحمد السبكي، والكاتب إبراهيم عيسى، والمخرج ماندو العدل".

ونوه سيف الدين إلى أنه يسير في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى ضد المشكو في حقهم لإيقاف عرض الفيلم دفاعًا عن حقوقه المادية والأدبية.

وكان المنتج أحمد السبكي قد أعلن تأجيل العرض الخاص لفيلم "الملحد" بطولة النجوم أحمد حاتم ومحمود حميدة وصابرين، إلى أجل غير مسمى، والذي كان من المقرر أن يعرض في الـ14 من شهر آب/أغسطس الجاري.