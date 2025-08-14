كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات طلاقه (صورة)

بعد أسابيع من تداول شائعات طلاقه، خرج الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز عن صمته، ووضع حدًا للجدل الذي طال علاقته بزوجته وأم أبنائه، آن الرفاعي، في رد غير مباشر أثار اهتمام الجمهور.

ونشر كريم عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة رومانسية جمعته بزوجته، أرفقها بتعليق مقتضب جاء فيه: "بحبك"، مرفقًا برمز القلب، في إشارة ضمنية إلى استمرار العلاقة بينهما، ودحض ما تردد عن الانفصال.

وعلى الرغم من أن كريم لم يُدلِ بأي حديث صريح ينفي الطلاق، فإن اختياره التوقيت والصورة والتعليق جاء كافياً ليحمل رسالة واضحة إلى متابعيه، تُغلق باب الشائعات التي لاحقتهما في الفترة الأخيرة، تزامنًا مع تصاعد شائعات ارتباط كريم بمواطنته الفنانة دينا الشربيني.

تجدر الإشارة إلى أنه في 21 يوليو/تموز الماضي، انتشرت أنباء على لسان مصادر إعلامية مصرية تُفيد بوقوع الطلاق بين الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته وأم أبنائه آن الرفاعي، بالإشارة إلى أن الطلاق وقع بينهما قبل عدة أشهر، بعد زواج دام أكثر من 14 عامًا.

وفي أوائل أغسطس/ آب الجاري، عادت شائعة زواج الفنان كريم محمود عبد العزيز بزميلته الفنانة دينا الشربيني إلى الواجهة مجددًا، بعد أن أطلق عدد من الإعلاميين المصريين، المعروفين بتخصصهم في الشأن الفني، تلميحات مبطّنة عبر حساباتهم وصفحاتهم الشخصية والرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي توحي بحدوث زواج رسمي بين النجمين الشابين.

وأثارت هذه المزاعم المتجددة حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، فقد انقسمت الآراء بين مؤيدين لهذه الخطوة، إن صحّت، معتبرين أن العلاقة بين النجمين بدت وثيقة منذ فترة ليست بعيدة على نحو لافت، في حين يرى متحفظون أن ترويج مثل هذه الشائعات دون تأكيد رسمي يُعدّ تعديًا غير مقبول على الحياة الخاصة للمشاهير.