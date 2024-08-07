فاجأت صانعة المحتوى السورية شمس الملا، ابنة المخرج الراحل بسام الملا متابعيها، بفتح ملفات عن حياتها الشخصية والعاطفية والمرض الغريب الذي أصابها بسبب الصدمات التي تعرضت لها.

وقالت شمس في لقاء مع برنامج "إنسان" على منصة "يلا تريند"، إن ما ينقصها اليوم هو "المال"، لتقديم الفيديو الذي تحلم به ويرضيها، على اليوتيوب.

وتحدثت شمس، عن معاناتها السابقة مع مرض البوليميا، الذي أصيبت به بعد علاقة عاطفية فاشلة، حيث كان الطرف الآخر ينتقدها باستمرار بسبب وزنها الزائد، ويطالبها بممارسة الرياضة.

وعانت شمس لمدة 7 سنوات من مرض البوليميا، ولم تستطع الخروج من محنتها، إلا بعد ثلاث سنوات من فشل علاقتها العاطفية، كما اكتشفت أمر مرضها بالصدفة عبر مساعدة أختها.

وقالت شمس "اكتشفت أنه يخونني مع امرأة روسية جميلة وجسمها رياضي، وهو ما أثر علي حينها، فشعرت أن "الغلط فيني"، وخلال فترة أصبحت نحيلة بعد أن انفصلنا، وصار الناس يمتدحون نحافتي، لكنهم لم يعرفوا ما مررت به".

ويتسبب مرض البوليميا، بإدمان الشخص على التقيؤ بعد كل وجبة طعام، ويحصل بعد صدمة كبيرة يتعرض لها الشخص.

وأضافت شمس "عندما صرت نحيلة، كان الناس يقولون لي ماذا بك مثل المومياء؟ وكنت أشعر بالفرح لتلك الصفة".

وعن ارتباطها السابق، أوضحت شمس "اكتشفت خيانته لي، مع فتاة روسية جميلة وقوامها رياضي.

وكنت قد واجهت أهلي؛ لأن من ارتبطت به ينتمي إلى دين آخر. لكنه لم يكن على قدر المسؤولية".

وتابعت "أخذ روحي وقلبي وأموالي.. سددت ديونه.. ووقفت في وجه أمي التي عارضت الموضوع".

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رحيل والدها

وشرحت شمس تلك المرحلة التي ترافقت مع مرض أبيها، ومن ثم موته، بعد معاناة طويلة.

وقالت "قراءاتي على السوشيال ميديا ساعدتني. وكانت مقولة "عيشوا الوجع حتى تخلصوا منه" حقيقية فعلاً".

وعن وضعها المالي، ولماذا قالت عن نفسها سابقاً، إنها مفلسة، رغم أنها ورثت الكثير من أبيها. قالت شمس "ابن العز، يبقى ابن عز، الناس بتشوفني لابسة ومرتبة، وليس من الضروري أن يعرفوا التفاصيل، أنا معتمدة مادياً على إعلاناتي وعملي".

وحول ما كتب بعد رحيل والد شمس، المخرج بسام الملا، عن تقصير العائلة في رعايته. أوضحت "نشر أحد الفنانين صورة مع أبي، لم نحبها لأنها كانت في آخر أيام حياته. فطلبنا حذفها. وتسببت تلك الصورة بإشاعات كثيرة. كنت في تلك المرحلة موظفة في الإمارات، وحصل مرض كورونا، وكنت أسافر للشام كي أرى والدي رغم الظروف الصعبة".