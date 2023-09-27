مقتل 5 من عائلة واحدة.. جريمة جديدة تهز المجتمع العربي في إسرائيل

أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل 5 عرب إسرائيليين من عائلة واحدة، الأربعاء، إثر إطلاق نار شمال إسرائيل، في أحدث موجة من الجرائم بصفوف الأقلية العربية في البلد.

وقالت الشرطة في بيان صدر عنها إن " 3 رجال وامرأتين قُتلوا بالرصاص في بلدة بسمة طبعون البدوية شمال غرب مدينة الناصرة"، موضحة أن "الهجوم جاء بعد ساعات من مقتل رجل بالرصاص في مدينة حيفا القريبة، قالت وسائل إعلام محلية إنه عربي إسرائيلي".

ولم تقدّم السلطات الإسرائيلية سوى تفاصيل قليلة عن إطلاق النار، مؤكدة أن البحث جارٍ عن المهاجمين.

وبذلك يرتفع عدد العرب الإسرائيليين الذين قُتلوا هذا العام، إلى 188، وفق منظمة "مبادرات إبراهيم" التي تعمل على تعزيز التعايش بين العرب واليهود.

وقالت المنظمة في بيان نشرت نسخة منه بالعربية إن "على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وفرض الخطة لمعالجة الجريمة في المجتمع العربي بشكل فوري. إنها حالة طوارئ".