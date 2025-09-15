"سر القوارير".. فيلم عراقي يستمد قيمته من حكمة النساء والريف

يبدو أنَّ عرضَ فيلمٍ سينمائي مرَّ على إنتاجه عشر سنوات، في فعالية سينمائية حديثة، أمرٌ غريبٌ في الدول التي تنتج عشرات الأفلام الطويلة والقصيرة سنويًّا، لكن الصورة مختلفة في العراق بعض الشيء بسبب محدودية الأفلام الجديدة.

غير أن عرض الأفلام القديمة في العراق، يعتمد على اختبار أعمال مهمة ومؤثرة في المكتبة السينمائية العراقية، ليشاهد الجمهور الجديد فيلمًا متكاملًا لم يقلل تتابع السنين من جماليته الفنية وتأثيره في المتلقي، كما هي حال فيلم "سر القوارير".

فقد اختار المركز الثقافي العراقي في لندن، "سر القوارير" ليكون أول الأفلام التي عرضها في فعاليات نادي السينما، الذي افتتح فعالياته أواخر الشهر الماضي بحضور أبناء الجالية العراقية في العاصمة البريطانية.

ويبدو الفيلم أشبه بصورة جميلة للماضي، مقارنة بالحاضر، رغم كون أحداثه تدور في حقبة الخمسينيات أو حتى قبلها، وهو ما شكل عامل جذب لمشاهديه منذ عرضه أول مرة عام 2015 ونيله ثناء النقاد.

إذ يبدو الريف العراقي محاصرًا بالمياه الوفيرة التي تشكل شريان الزراعة، ويخفي لون المزروعات الأخضر المدى بينما يشارك نخيل العراق الشهير مشاهد السماء، حتى وإن كان الفقر حاضرًا بين الفلاحين.

وترك مخرج العمل، علي حنون، كاميرته لتصور كل تلك البيئة التي انعكس الخضار والماء فيها على أبطال فيلمه، إذ يبدون أكثر حكمة في التعامل مع التحديات والمشاكل التي تواجههم فرادى وجماعات.

ويحكي الفيلم قصة قرية عراقية يتعرَّض فلاحوها لاستغلال تاجر من المدينة، ويتسبب بموت أحد الفلاحين، بينما تسبب ابنه الشاب بمشاكل أخرى في القرية انتهت بمقتله على يد أحد أبناء القرية.

وتقود بطلة المسلسل "مناهل"، والتي جسدتها الفنانة البارزة آلاء حسين، شقيقها القاتل لعبور النهر نحو قرية أخرى وبدء حياة جديدة وناجحة هناك، مستفيدًا من دراسته السابقة في المدينة واكتسابه مهارات القراءة والكتابة والحساب غير المتوفرة بكثرة في تلك الحقبة.

غير أن انتشار الأمية يقابله حكمة الريف المستمدة من العادات والتقاليد وتعاليم الدين، وتبدو مناهل حكيمة في خيار اصطحاب شقيقها لبداية جديدة، لا بل كانت تتمتع في قريتها الأصلية بمكانة واحترام يعكسان قيمة كبيرة للنساء في الريف العراقي في تلك الحقبة.

كما تلجأ قرية مناهل عبر وجهائها لحل مشكلة موت أحد الفلاحين على يد التاجر بشكل ودي بدل اللجوء للمواجهة العشائرية التي تعني سقوط قتلى ونزوح لعائلة القتيل عن القرية.

واقتبس "سر القوارير" اسمه من تشبيه لغوي شهير للنساء يشير لكونهن رقيقات مثل القارورة الزجاجية التي تنكسر ما لم يتم حمايتها جيدا، لكنهنَ ظهرْنَ في الفيلم أقوى وأكثر حكمة من الرجال في كثير من المواقف.

أخبار ذات علاقة "إركالا.. حلم جلجامش".. فيلم عراقي يطرق باب العالمية

والفيلم مأخوذ من قصة الكاتب عبد الستار البيضاني، وحوّلها لنص سينمائي وأخرجه علي حنون معتمدًا على فريق من الفنانين العراقيين المخضرمين والشباب، وبينهم سامي قفطان، آسية كمال، فاضل خليل، صلاح مونيكا، طه علوان، نسرين عبد الرحمن، وذو الفقار خضر، بجانب الأبطال الثلاثة في الفيلم آلاء حسين وأمير البصري ومازن محمد مصطفى.