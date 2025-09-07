وسط اتهامات لوفاء عامر.. هبة التركي تهاجم عائلة إبراهيم شيكا

خرجت البلوغر هبة التركي أرملة لاعب الزمالك الراحل إبراهيم شيكا، بعد غياب، لمهاجمة عائلة زوجها، بعد رفعهم دعوى تطالب بإخراج جثمان ابنهم وإخضاعه للكشف الرسمي.

وأكدت هبة التركي أنها "لا تخشى أي شيء ولا من المساءلة القانونية وأنها واثقة من براءتها من التهم التي تلاحقها، وأن كل ما تتعرض له حاليًا ما هو إلا حملة تشويه"، على حد قولها.

وكانت تقارير وشائعات قد راجت حول تعرض إبراهيم شيكا للاحتيال من جانب شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية، دفعته لإجراء عملية جراحية أدت لوفاته، وهو ما دفع العائلة لاتخاذ قرار بإعادة تشريح الجثة.

وكان اسم الفنانة المصرية وفاء عامر قد ارتبط بشعائات الانضمام لشبكة الاتجار بالأعضاء تلك، التي تلاحق الاتهامات بشأنها عشرات البلوغرز المصريين بعضهم على علاقة مباشرة بالفنانة.

ووجهت بلوغر مصرية تدعى مروة يسري وتطلق على نفسها لقب "بنت الرئيس مبارك"، (قيد الاحتجاز حالياً)، قد اتهمت بشكل صريح وفاء عامر بالتورط في بيع أعضاء إبراهيم شيكا.

وقالت هبة التركي إنها فوجئت تمامًا بقرار عائلته رفع دعوى قضائية دون علمها، موضحة أنها لم تخطر بأي خطوة رسمية، وأنها عرفت بهذا القرار من خلال لقاء إعلامي ظهر فيه أفراد من العائلة ووجهوا لها اتهامات وصفتها بأنها سب وقذف علني.

وأضافت هبة الترك أنها تحترم رغبة عائلة زوجها في معرفة الحقيقة، لكنها ترفض أن يتم التشهير بها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن كل الأوراق والتقارير الطبية الخاصة بحالة زوجها منذ بداية إصابته بمرض السرطان وحتى وفاته موجودة لديها، ولم يتم إخفاء أي منها كما يشاع.

ولفتت إلى أنها بدأت مع فريقها القانوني تجهيز ملف متكامل يضم جميع التقارير الطبية التي توثق رحلة علاج زوجها، مشددة على أن هذه المستندات سيتم تقديمها للنيابة العامة في إطار التحقيقات الرسمية.