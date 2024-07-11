اختفاء شابة سودانية في ظروف غامضة بسلطنة عمان‎

تبحث الشرطة العمانية، عن شابة سودانية الجنسية، وتقيم في السلطنة، بعد أن اختفت في ظروف غامضة قبل أربعة أيام في ولاية السيب التابعة لمحافظة مسقط.

وأعلنت الشرطة العمانية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حادثة الاختفاء، وقالت إن الشابة تدعى إيلاف حسن مبارك، وقد خرجت من منزلها بمنطقة الحيل الشمالية في ولاية السيب منذ يوم الإثنين الماضي.

ونشرت الشرطة بياناً بتلك التفاصيل، باللغتين العربية والإنكليزية، مع صورة واضحة للشابة المختفية، لتسهيل عملية التعرف عليها من قبل أي شخص يصادفها.

وطلبت الشرطة في بيانها إبلاغها من قبل أي شخص يعرف عن الشابة المختفية شيئاً.

ولم يشر البيان إن كانت الشابة تعاني من أي مرض، أو يوجد خلاف بينها وبين أسرتها.

وتناقل مدونون عمانيون كثر، بيان الشرطة في مواقع التواصل الاجتماعي، كجزء من عمليات البحث عن الشابة السودانية.