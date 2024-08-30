لمعاقبتها.. امرأتان تحتجزان طفلة داخل حمام طائرة

أثارت واقعة صادمة في الصين جدلًا وغضبًا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيام امرأتين على متن إحدى الطائرات بحبس طفلة رضيعة داخل حمام الطائرة.

وبحسب ما نقلته قناة "بي بي سي"، عاقبت الامرأتان الطفلة بحبسها داخل الحمام؛ لكثرة بكائها وإزعاج جدتها وباقي الركاب على متن الطائرة.

وبررت إحدى الامرأتين، وتدعى جو تينجتينج، رغبتها في أن ينعم الآخرون بالهدوء على متن الطائرة، إلا أنها لاقت انتقادات حادة من قبل متابعين، فيما وصفوا سلوكها بالسيئ والعنيف.

ووقعت الحادثة على متن رحلة تابعة لشركة طيران "جونياو" في 24 أغسطس/آب الماضي، عندما كانت الطائرة في رحلة من مدينة قوييانج إلى شنغهاي، وبدأت الطفلة، التي كانت تسافر مع جدتها، في البكاء بشدة.

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وادعت تينجتينج، ردًا على منتقديها، أنها فعلت ذلك بناءً على طلب الجدة، التي أرادت منها ومن المرأة الأخرى تهذيب حفيدتها، لافتة إلى أن الرضيعة توقفت في نهاية الرحلة عن البكاء.

وفي مقطع فيديو وثق الواقعة، قالت السيدة الأخرى للرضيعة إنه بإمكانها مغادرة الحمام، إذا توقفت عن البكاء مدة 3 دقائق، وهو ما حدث فعلًا.

بدورها، أكدت شركة الطيران مزاعم الامرأتين، مبينة في بيان لها أن الجدة وافقت على السماح لامرأتين بأخذ الطفلة إلى الحمام، إلا أنها أعلنت إجراءها تحقيقًا في الواقعة.