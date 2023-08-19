البيرو.. تعرض عشرات الآلاف من القاصرين لعنف جنسي

أظهرت أحدث الإحصاءات لوزارة شؤون المرأة والسكان في البيرو، تعرض 45.692 ألف قاصر للعنف الجنسي آخر 3 سنوات، وفقًا لصحيفة "La Razon" المحلية، التي اعتبرت ذلك أمرًا مقلقًا بالنسبة للسلطات في البلاد.

وقالت الصحيفة في تقرير، اليوم السبت، قصة فتاة قاصر تُدعى "ميلا" تعرضت للعنف الجنسي أثارت غضب سكان بيرو، وكشفت عن مشكلة العنف الجنسي للقصر، اللواتي لم يتم أخذها في عين الاعتبار.