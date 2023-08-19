البيرو.. تعرض عشرات الآلاف من القاصرين لعنف جنسي
أظهرت أحدث الإحصاءات لوزارة شؤون المرأة والسكان في البيرو، تعرض 45.692 ألف قاصر للعنف الجنسي آخر 3 سنوات، وفقًا لصحيفة "La Razon" المحلية، التي اعتبرت ذلك أمرًا مقلقًا بالنسبة للسلطات في البلاد.
وقالت الصحيفة في تقرير، اليوم السبت، قصة فتاة قاصر تُدعى "ميلا" تعرضت للعنف الجنسي أثارت غضب سكان بيرو، وكشفت عن مشكلة العنف الجنسي للقصر، اللواتي لم يتم أخذها في عين الاعتبار.
وأشارت إلى أن العنف الجنسي، أصبح ثاني أعلى أنواع العنف تسجيلاً للحالات في البيرو، وذلك بعد العنف النفسي ضد الفتيات والفتيان والمراهقين، مبينة أن آلاف الفتيات والفتيان المراهقين تعرضوا للعنف الجنسي، في المنزل، وهو المكان الذي يجب أن يكون آمنًا بالنسبة لهم.
وأوضحت الصحيفة المحلية، أن تقريرًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، يُشير إلى أن 25% من المغتصبين هم من أزواج الأمهات، في حين أن 19% هم الآباء أنفسهم.
وأضافت الصحيفة أنه جرى تسجيل 14.500 حالة عنف جنسي خلال الفترة الواقعة بين شهري كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو من العام الجاري، مبينة أنه من بين الحالات المسجلة تلك، بلغت نسبة الضحايا، التي تصل أعمارهم 17 عامًا وأقل 70.3%؛ وشكّلت الإناث نسبة 92.5%.
وجغرافيًا، تصدرت مقاطعتا "متروبوليتان ليما" و"أريكويبا" قائمة المناطق التي سجلت أكبر عدد من الحالات المُسجلة مع 4.138 و1.243 حالة على التوالي.
وأكدت الصحيفة أنه رغم ارتفاع معدلات العنف الجنسي ضد القاصرين، فإن أقل من 10% من الجناة يقبعون في السجون، حيث تضم سجون بيرو 10.742 سجين، فقط؛ بتهمة اغتصاب قاصرين.
المصدر: صحيفة "La Razon" في البيرو.