"برو".. فيلم مغربي عن الصداقة والخيانة 

وكشف مخرج العمل، أن الشريط السينمائي يدور حول تضحيات شاب مغربي يتفانى في محاولة إسعاد أسرته الصغيرة المكونة من والدته وشقيقه عبر افتتاح مطعم للوجبات الخفيفة، إلا أن الحياة تخبئ له مفاجآت من العيار الثقيل.

وأوضح الملالي، في تصريحات للصحافة المحلية، أن العمل يركز على قيم الأخوة والحب والخيانة عبر نماذج نابضة بالحياة من وحي الحياة اليومية بالمغرب، مشيرا إلى أن مصداقية الفيلم تنبع من المواقف التي يعيشها الشباب المغاربة.

وأشار إلى أنه تم اختيار مدينة "مراكش" لتشهد أحداث الفيلم نظرا لما تعكسه من خصوصية مغربية، لافتا إلى أن فريق العمل كان يذهب إلى مسبح بعينه كل يوم بعد انتهاء التصوير مما عزز روح الصداقة والأخوة بين مختلف عناصر صناع الفيلم.

من جانبها، أكدت نجوى مفتي، التي تجسد البطولة النسائية بالفيلم، أن العمل عائلي بامتياز يمكن لجميع الفئات العمرية مشاهدته، لافتة إلى أنها كانت متخوفة من التجربة إجمالا نظرا لأنها تعد تجربتها السينمائية الأولى بعد عدد من الأعمال التلفزيونية.