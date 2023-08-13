تقرير: الأمريكيون أصبحوا "محافظين اجتماعيًا" أكثر من أي وقت

أظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" لاستطلاعات الرأي، ونشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، أرقاماً مفاجئة ومُثيرة للدهشة بشأن تغير طباع الأمريكيين.

وتتمثل تلك التغيرات في تعريف عدد أكبر من الأمريكيين على أنهم باتوا "محافظين اجتماعيًا" أكثر من أي وقت مضى خلال عقد من الزمان تقريبًا.

وقال ما نسبته 38% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع، إنهم "محافظون" أو "محافظون جدًا" عندما يتعلق الأمر بالقضايا الاجتماعية، مقارنة مع 29% من الأمريكيين قالوا إنهم "ليبراليون" أو "ليبراليون جدًا".

وتأتي الأرقام والنسب الجديدة بشكل مختلف إلى حد كبير عمّا كانت عليه قبل عام، حيثُ كانت نسبة المحافظين 33%، والليبراليين 30%.

ولم يُحدد الاستطلاع ما هي القضايا الاجتماعية، تاركًا المجال للأمريكيين الذين شاركوا في الاستطلاع، بتفسير المصطلحات الواردة في الاستطلاع بأنفسهم، كما أن الخط الفاصل بين القضايا الاجتماعية والاقتصادية لم يكن واضحًا بما يكفي.

وتضمن الاستطلاع أسئلة عن عدم المساواة في الدخل، والإجهاض، وغيرها من الأمور.