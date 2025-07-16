من تختار بيلي؟.. إنطلاق الموسم الأخير من The Summer I Turned Pretty

يعود محبو مسلسل الدراما الرومانسية The Summer I Turned Pretty إلى شاطئ "كازنز" مع انطلاق الموسم الثالث والأخير، اليوم 16 يوليو، عبر منصة أمازون برايم.

ويستند المسلسل إلى ثلاثية الروايات الشهيرة من تأليف جيني هان، ويتابع الرحلة العاطفية للبطلة بيلي (لولا تونغ) وعلاقتها المعقدة مع الأخوين كونراد (كريستوفر برايني) وجيرمايا (غافين كاساليغنو).

وانتهى الموسم الثاني بقرار بيلي المضي قدمًا مع جيرمايا، وترك ماضيها مع كونراد خلفها. لكن في الموسم الثالث، يعود الماضي ليطاردها من جديد. ومع استعداد بيلي لقضاء صيف جديد مع جيرمايا بعد عامها الجامعي، تجد نفسها مضطرة لمواجهة مشاعرها العالقة تجاه كونراد.

ووفقًا للملخص الرسمي للموسم: "يبدو مستقبلها واضحًا، حتى تعيد بعض الأحداث المصيرية حبها الأول كونراد إلى حياتها." وها هي الآن، على أعتاب مرحلة النضج، تقف عند مفترق طرق لتقرر من يستحق قلبها حقًا.

أخبار ذات علاقة كرتون بـ"فكر متطرف".. مسلسل Tuttle Twins يفجر الجدل في الأرجنتين

ويركّز المسلسل، المحبوب بسبب أجوائه الصيفية الحنينية وعمقه العاطفي، بشكل كبير على قرار بيلي المصيري في هذا الموسم الأخير. ورغم تجنّب حرق الأحداث، إلا أن محبي الكتب قد يعرفون إلى أين تتجه الأحداث، إذ يستند الموسم الثالث إلى الرواية الثالثة والأخيرة من السلسلة؛ ما قد يعطي لمحة عن النهاية المحتملة.

لكن مثلث الحب ليس العنصر الوحيد في القصة، فهناك تركيز على تطور شخصيات أخرى مثل تايلور وستيفن، حيث سيحصلان على لحظاتهما الخاصة على الشاشة، إلى جانب قصص النضج والتطور التي يمر بها باقي الأصدقاء.

وتبقى القصة متجذرة في مواضيع الحب والفقد والنضوج، وهو ما يجعل هذا الموسم وداعًا عاطفيًا قد يلامس قلوب المشاهدين القدامى والجدد على حد سواء.