وفاة عراقيتين بظروف غامضة داخل غرفة العمليات والسلطات تحقق

في ظروف غامضة، وحدث لأول مرة يشهده مستشفى تابع لمحافظة صلاح الدين العراقية، توفيت سيدتان كانتا تجريان عملية ولادة قيصرية في ذات التوقيت داخل صالة العمليات، فيما فتحت وزارة الصحة تحقيقاً فورياً في الحادثة.

وقال مصدر في وزارة الصحة العراقية، لـ "إرم نيوز"، إن "الوزارة فتحت تحقيقاً عاجلاً بحالة وفاة سيدتين كانتا تجريان عمليتي ولادة قيصرية في ذات التوقيت داخل صالة عمليات مستشفى الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين".

وأضاف أن، "الحادثة تعد الأولى من نوعها في المستشفى، فلم يسجل من قبل أن تتوفى حالتان داخل صالة العمليات في آن واحد، خصوصاً أن العملية هي ولادة قيصرية، واستعمل فيها تخدير نصفي، أي أنها لم تكن عمليات صعبة".

وأشار المصدر إلى أن "الوزارة جمعت كل المعلومات والأدلة من داخل صالة العمليات، من قياس جرع التخدير إلى نوع الأدوية التي قُدِّمت للمريضتين قبيل إجراء العملية، وحتى معرفة البروتوكول الطبي الذي تم اتباعه في هذه الحالة"، مبيناً أن "طبيبتين مختلفتين أجرتا العملية، أي ليست طبيبة واحدة كي تذهب إليها شكوك التقصير".

وتعاني المؤسسات الطبية في العراق من نقص حاد في المستلزمات الطبية، وافتقارها إلى البنى التحتية الحديثة لاستيعاب الزيادة الكبيرة في السكان، وتدهور الواقع الصحي في البلاد.