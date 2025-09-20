اجتاحت الإنترنت.. هل تم توليد أحدث صور عادل إمام بالذكاء الاصطناعي؟

رفض المنتج الفني عصام إمام، شقيق النجم عادل إمام، تشكيك البعض في أحدث ظهور للأخير عبر صورة اجتاحت الإنترنت أخيرا ويبدو فيها "الزعيم" بصحة جيدة، التي نشرها الكاتب الصحفي المقرب منه أكرم السعدني عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

وظهر عادل إمام في الصورة برفقة السعدني، وعصام إمام، وقد بدا جالسًا على مقعد، يحتضن بيده اليمنى السعدني، وبيده الأخرى طفلاً صغيراً جلس بينه وبين شقيقه عصام، في مشهد أعاد الطمأنينة إلى قلوب محبيه.

ونفى عصام إمام في تصريح للصحافة المحلية أن تكون الصورة مولدة بالذكاء الإصطناعي قائلا: "الصورة حديثة بالفعل وحقيقية، والتقطناها في منتجع بالساحل الشمالي أواخر شهر أغسطس الماضي"، مضيفا: "أطمئن جمهور الزعيم على صحته، فهو بخير وعافية والحمد لله".

وسبق أن أثارت صورة مُصمّمة باستخدام الذكاء الاصطناعي للفنان عادل إمام ضجّة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما استُغلّت لنشر مزاعم كاذبة عن تدهور صحته ودخوله المستشفى، بل ووفاته، ما أثار قلق محبيه في مصر والعالم العربي.

وانتشرت الصورة المفبركة بشكل واسع، مصحوبة بتعليقات تدّعي أن الزعيم طريح الفراش في أحد المستشفيات، وهو ما نفاه مصدر من عائلته، مؤكداً أن عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، ويعيش حياة هادئة في منزله، دون أن يعاني من أيّ مشكلات صحية تثير القلق.

وقال المصدر: "كل ما يُتداول عن مرضه أو وفاته لا أساس له من الصحة. نستنكر تكرار هذه الشائعات، التي تؤذي عائلته ومحبيه".

من جانبه، أوضح الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أن ما يُشاع حول وفاة عادل إمام هو محض أكاذيب لا تمتّ إلى الواقع بصلة، مؤكداً أن الزعيم بخير وموجود حالياً في منزله، ولا صحة لأيّ أخبار تتحدث عن تدهور وضعه الصحي.