من المهم معرفتها.. 6 سلوكيات يرتكبها الآباء تفسد أطفالهم

في رحلة الأبوة المعقّدة، قد تؤدي الرغبة في تربية أطفالنا ورعايتهم إلى عادات قد لا تخدم أحيانًا نموهم على المدى الطويل.

لذا من المهم التعرف على بعض السلوكيات التي يمكن أن تفسد أطفالنا عن غير قصد وتجنبها.

وبحسب تقرير نشره موقع "هاف بوست"، فيما يلي 6 عادات على الآباء الابتعاد عنها لتعزيز النمو الصحي لأطفالهم: تقديم الأعذار أو الاعتذار نيابة عن الأطفال، في حين أنه من الطبيعي تقديم تفسيرات لسلوك الطفل الصغير، فمن المهم تحميله المسؤولية عن أفعاله.

ويقترح الخبراء الامتناع عن تقديم الأعذار للسلوك غير اللطيف أو الاعتذار نيابة عنهم.

وبدلاً من ذلك، فإن الانخراط في محادثة خاصة حول تأثير أفعالهم يمكن أن يعزز المساءلة الحقيقية والتعاطف.

الفشل في فرض الحدود: إن الاستسلام لمطالب الأطفال لتجنب الصراع قد يوفر راحة قصيرة المدى ولكنه قد يؤدي إلى عواقب طويلة المدى.

لذا، يعد الاتساق في وضع الحدود وتنفيذها أمرًا أساسيًا لمساعدة الأطفال على فهم أهمية القواعد والانضباط الذاتي.

حماية الأطفال من عواقب سلوكهم: إن حماية الأطفال من مواجهة تداعيات أفعالهم يبعث برسالة مفادها أنهم معفيون من المساءلة.

وما لم تكن هناك ظروف مخففة، فإن السماح للأطفال بتجربة عواقب سلوكهم يعلمهم دروسًا قيمة حول المسؤولية واحترام الآخرين.