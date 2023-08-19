"قُبلة على الهواء" تحرج مسؤولة أمريكية (فيديو)

تعرضت عضوة مجلس بلدية نيويورك، إينا فيرنيكوف، لموقف محرج؛ بعدما ظهر أحد المارة فجأة وقبّلها.

جاء ذلك خلال إجرائها مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة، مع قناة "سي بي إس نيويورك".

من جهتها، علقت فيرنيكوف وهي تمثل منطقة بروكلين، على منصة "إكس": "ليس نوع الحب الذي أتوقعه من الناخبين! إنها لحظة مخيفة".

يشار إلى أن المسؤولة الأمريكية تنتمي للحزب الجمهوري.