"قُبلة على الهواء" تحرج مسؤولة أمريكية (فيديو)
تعرضت عضوة مجلس بلدية نيويورك، إينا فيرنيكوف، لموقف محرج؛ بعدما ظهر أحد المارة فجأة وقبّلها.
جاء ذلك خلال إجرائها مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة، مع قناة "سي بي إس نيويورك".
من جهتها، علقت فيرنيكوف وهي تمثل منطقة بروكلين، على منصة "إكس": "ليس نوع الحب الذي أتوقعه من الناخبين! إنها لحظة مخيفة".
يشار إلى أن المسؤولة الأمريكية تنتمي للحزب الجمهوري.
بدورها، وصفت عضو مجلس بلدي نيويورك عن مقاطعة برونكس، مارجوري فيلاسكيز، ما قام به الرجل بـ "السلوك المثير للاشمئزاز".
وقالت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: "هذا السلوك المثير للاشمئزاز هو للأسف شائع جدا في الحياة اليومية للنساء".
وتابعت: "لا يمكننا أن ندع الاعتداء الجنسي يصبح جزءا طبيعيا من تفاعلاتنا العامة".