صلاح الشرنوبي يوجه "استغاثة دامعة" على الهواء لرؤية حفيده (فيديو)

الموسيقار صلاح الشرنوبي المصدر: مواقع التواصل
محمد بركة
محمد بركة
06 سبتمبر 2025، 10:58 ص

فاجأ الموسيقار والملحن المصري البارز صلاح الشرنوبي الجمهور أثناء ظهوره في برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز بالانخراط في البكاء الشديد على الهواء وهو يتذكر ابنه المهندس الراحل محمد، موجها استغاثة إنسانية لرؤية حفيده عمر محمد الشرنوبي، فيما لم يتأخر رد أم الحفيد وقالت إنها "لم تمنعه من تلك الرؤية".

وشدد الشرنوبي على أنه "يتمنى أن تسمح له أم الحفيد برؤيته، فهذا هو أمله في الحياة الذي يدعو في كل صلاة أن يتحقق"، مضيفا: "ربنا يهدي الأم، ربما تكون هناك أشياء في رأسها، ربما يكون هناك من أثر عليها، ربنا يهدي الجميع". 

ومن جانبها نفت الإعلامية سالي شبل، أرملة الابن الراحل، تصريحات صلاح الشرنوبي حول حرمانه من رؤية حفيده، مؤكدة أن "تلك الادعاءات غير صحيحة".

وقالت سالي شبل، في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" إنها "فوجئت برسالة الشرنوبي التي وجهها إليها من خلال إحدى القنوات الفضائية، رغم أن التواصل المباشر كان متاحاً عبر الهاتف أو الواتساب"، مشددة على أنها "لم تمنع مطلقاً لقاء الجد بحفيده عمر الذي يحمل اسم والده وجده".

وأضافت أن "هناك مواقف سابقة حالت دون الزيارة، من بينها رفض استقبالها هي وابنها من جانب والدة محمد الشرنوبي أكثر من مرة، بالإضافة إلى تعرضها لرسالة مسيئة من شقيق زوجها الراحل".

وأوضحت أن "الأمر وصل إلى حد منعها هي وابنها من دخول شقتهما بعد تغيير الأقفال وحرمانهما من مستحقاتهما"، وفق قولها.

وأكدت شبل أنها "لن تصمت مجددًا "أمام ما وصفته بـ "عدم الدقة في التصريحات"، مشيرة إلى أنها "لازمت زوجها طوال فترة مرضه ولم تتركه لحظة حتى وفاته"، على حد تعبيرها. 

