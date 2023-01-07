جورج وسوف ينهار من البكاء في عزاء نجله (فيديو)
دخل الفنان السوري جورج وسوف في نوبة بكاء شديدة، وهو يتلقى العزاء في وفاة نجله وديع، اليوم السبت، في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس.
وشهد العزاء لحظات مؤثرة، حيث ظهرت والدة وديع السيدة شاليمار شبلي إلى جانب سلطان الطرب في مشهد مؤثر، عندما ردد جورج كلمات مؤثرة لوالدة ابنه الراحل بالقول: "راح وديع يا أم وديع".
وخلال انهيارهما بالبكاء انحنت شاليمار وقبلت يد جورج وسوف في محاولة لمواساته.
وفي مقطع فيديو آخر، ظهر جورج وسوف وهو يبكي بشدة في أحضان الفنان اللبناني زياد برجي لحظة وصول الأخير للعزاء، والذي لم يتمالك دموعه هو الآخر.
وتوفي وديع جورج وسوف، أمس الجمعة، بعد إدخاله المستشفى إثر تدهور حالته الصحية نتيجة مضاعفات عملية "تكميم للمعدة" في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.
ومن المقرر أن يكون تشييع الجنازة على وديع يوم غدٍ الأحد في كنيسة القديس نيقولاس للروم الأرثوذكس، ثم يُنقل جثمانه إلى مسقط رأسه بكفرون حيث يوارى الثرى في مدفن العائلة.
والراحل وديع هو الابن الأكبر لجورج وسوف من زوجته الأولى شاليمار، والتي أنجب منها أبناءه وديع، وحاتم، وجورج جونيور.