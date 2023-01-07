جورج وسوف ينهار من البكاء في عزاء نجله (فيديو)

ومن المقرر أن يكون تشييع الجنازة على وديع يوم غدٍ الأحد في كنيسة القديس نيقولاس للروم الأرثوذكس، ثم يُنقل جثمانه إلى مسقط رأسه بكفرون حيث يوارى الثرى في مدفن العائلة.